Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
За неделю с 13 по 19 марта в Новосибирске гололедные травмы получило 109 человек. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил глава департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрий Перязев. Большая часть, 76 случаев, произошли на территории многоквартирных домов.
"Оперативно приняты меры по обработке скользких мест реагентами на 30 многоквартирным домам. По остальным на текущую дату так же все работы проведены", - сказал Перязев, подчеркнув, что жилищная инспекция выдала 26 предупреждений управляющим компаниям о ненадлежащем содержании придомовых территорий.
Между тем накануне, 20 марта, в ходе оперативного совещания в правительстве региона министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что за неделю в Новосибирске из-за гололеда пострадали 552 человека, рост числа гололедных травм составил 30%.