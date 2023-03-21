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Published Сегодня, 04:02

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Updated Сегодня, 05:53

Названо число травм из-за гололеда в Новосибирске в марте 2023

21 марта 2023, 04:02
Фото: 1MI
Тротуары и дворы в Новосибирске превратились в каток

В Новосибирске резко увеличилось число травм из-за гололеда

За минувшую неделю более ста новосибирцев получили травмы, поскользнувшись на улице. Об этом сообщили в мэрии, в областном правительстве называют цифру в несколько раз большую

За неделю с 13 по 19 марта в Новосибирске гололедные травмы получило 109 человек. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил глава департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрий Перязев. Большая часть, 76 случаев, произошли на территории многоквартирных домов.

"Оперативно приняты меры по обработке скользких мест реагентами на 30 многоквартирным домам. По остальным на текущую дату так же все работы проведены", - сказал Перязев, подчеркнув, что жилищная инспекция выдала 26 предупреждений управляющим компаниям о ненадлежащем содержании придомовых территорий.

Между тем накануне, 20 марта, в ходе оперативного совещания в правительстве региона министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что за неделю в Новосибирске из-за гололеда пострадали 552 человека, рост числа гололедных травм составил 30%.

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#Город#Гололед#Травма#Статистика#Новосибирск
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