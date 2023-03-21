За неделю с 13 по 19 марта в Новосибирске гололедные травмы получило 109 человек. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил глава департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрий Перязев. Большая часть, 76 случаев, произошли на территории многоквартирных домов.