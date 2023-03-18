Напомним, что в Новосибирске и области продолжают сохраняться температурные качели, из-за чего на дорогах образуется гололедица. Самое примечательно, что дороги посыпают не во всех районах, поэтому этой весной соцсети заполонили тысячи жалоб от новосибирцев. Также увеличилось число пациентов, обращающихся в травмпункты.