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Между нами тает лед: новосибирские депутаты растопили гололед огнеметом

18 марта 2023, 02:37
Фото: Василий Стрекалов, скриншот
С помощью огнемета удалось растопить небольшой участок льда

Новосибирские депутаты растопили лед на тротуаре огнеметом

Расплавить лед на тротуарах с помощью огнемета попробовали депутаты горсовета Василий Стрекалов и Павел Чернышев, видео опубликовано в соцсетях народных избранников.

Экспериментальный способ уборки гололеда со двора разработали депутаты из Новосибирска. С помощью огня у парламентариев удалось очистить совсем небольшой участок. Вот так прокомментировали Стрекалов и Чернышев нетипичный инцидент:

— Протестировали ещё один метод локальной борьбы с гололёдом. Не панацея, но на отдельных участках применимо!, — написал на своей странице Василий Стрекалов.

Напомним, что в Новосибирске и области продолжают сохраняться температурные качели, из-за чего на дорогах образуется гололедица. Самое примечательно, что дороги посыпают не во всех районах, поэтому этой весной соцсети заполонили тысячи жалоб от новосибирцев. Также увеличилось число пациентов, обращающихся в травмпункты.

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