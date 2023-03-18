Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:39
Экспериментальный способ уборки гололеда со двора разработали депутаты из Новосибирска. С помощью огня у парламентариев удалось очистить совсем небольшой участок. Вот так прокомментировали Стрекалов и Чернышев нетипичный инцидент:
— Протестировали ещё один метод локальной борьбы с гололёдом. Не панацея, но на отдельных участках применимо!, — написал на своей странице Василий Стрекалов.
Напомним, что в Новосибирске и области продолжают сохраняться температурные качели, из-за чего на дорогах образуется гололедица. Самое примечательно, что дороги посыпают не во всех районах, поэтому этой весной соцсети заполонили тысячи жалоб от новосибирцев. Также увеличилось число пациентов, обращающихся в травмпункты.