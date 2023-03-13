«Хоть коньки бери»: в Новосибирске названо число травм из-за сильного гололеда

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
В правительстве региона 13 марта глава Минздрава Константин Хальзов отметил рост обращений в травпункты из-за ушибов при падении на гололедице.
«Рост на 10% - гололедные травмы. 398 обращений за прошедшую неделю и 362 за предыдущую», - отметил начальник ведомства.
Всем главам муниципалитетов губернатор Андрей Травников поручил дополнительно усилить работы по обработке и очистке тротуаров, в особенности в Новосибирске, где пешеходная зона заледенела больше всего.
«Хоть коньки бери, скользко просто ужас. Несколько раз падала в марте уже, ногу ушибла, пройти невозможно – утром и вечером все как на катке, а днем все в каше из снега и луж», - сказала Atas.info читательница Ольга.
Напомним, ранее синоптики опубликовали прогноз погодны на неделю. В регионе снова ожидаются температурные качели, а это значит и гололед.