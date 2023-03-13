«Хоть коньки бери»: в Новосибирске названо число травм из-за сильного гололеда

Число обращений в травмпункты Новосибирска из-за гололеда выросло - министр Хальзов

В Новосибирской области с приходом весны на дорогах образовалась гололедица из-за перепада температур – днем тепло и все тает, а вечером морозно и на дорогах скользко. На оперативном совещании глава Минздрава НСО Константин Хальзов рассказал о последствиях гололедицы.