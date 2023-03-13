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«Хоть коньки бери»: в Новосибирске названо число травм из-за сильного гололеда

13 марта 2023, 04:00
Фото: 1MI
Почти 400 обращений с гололедными травмами получили травпункты за неделю

Число обращений в травмпункты Новосибирска из-за гололеда выросло - министр Хальзов

В Новосибирской области с приходом весны на дорогах образовалась гололедица из-за перепада температур – днем тепло и все тает, а вечером морозно и на дорогах скользко. На оперативном совещании глава Минздрава НСО Константин Хальзов рассказал о последствиях гололедицы.

В правительстве региона 13 марта глава Минздрава Константин Хальзов отметил рост обращений в травпункты из-за ушибов при падении на гололедице.

«Рост на 10%  - гололедные травмы. 398 обращений за прошедшую неделю и 362 за предыдущую», - отметил начальник ведомства.

Всем главам муниципалитетов губернатор Андрей Травников поручил дополнительно усилить работы по обработке и очистке тротуаров, в особенности в Новосибирске, где пешеходная зона заледенела больше всего.

«Хоть коньки бери, скользко просто ужас. Несколько раз падала в марте уже, ногу ушибла, пройти невозможно – утром и вечером все как на катке, а днем все в каше из снега и луж», - сказала Atas.info читательница Ольга.
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Напомним, ранее синоптики опубликовали прогноз погодны на неделю. В регионе снова ожидаются температурные качели, а это значит и гололед. 

#Эмилия Губарева#Лед#Гололед#Травмы#Общество#Город#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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