atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:26

Published Сегодня, 01:26

Modified Сегодня, 01:28

Updated Сегодня, 01:28

Температурные скачки от -11 до +5 ℃ ожидаются в Новосибирске – прогноз на неделю

13 марта 2023, 01:26
Фото: 1MI
К выходным синоптики обещают похолодание

Похолодание до -11 ℃ ожидается в Новосибирской области

Текущая рабочая неделя в Новосибирской области окажется прохладной. Столбики термометра покажут -11℃, о чем свидетельствуют данные погодные сервисы.

Gismeteo прогнозирует местами мокрый снег. Самым теплым днем окажется среда, где потеплеет до +5 ℃. Однако к выходным снова похолодает – ночью в субботу будет -8 ℃.  

«Яндекс.Погода» обещает потепление в пятницу до +3 ℃. Самым холодным днем станет понедельник, так как похолодает до -11 ℃. С четверга до конца выходных будет пасмурная погода, но без осадков.

World-weather передает потепление до +1 ℃ в пятницу и субботу. В среду и вторник в ночное время ожидается похолодание до -9 градусов. Ранее выходные 11 и 12 марта для новосибирцев были снежными и холодными.

Ах, снег-снежок, белая метелица: погода в Новосибирске на выходные 11 и 12 марта 2023
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Погода#Погода на неделю#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
10 самых горячих фото с весеннего Кубка по бодибилдингу в Новосибирске
11 марта 11:29
Героем передачи с Андреем Малаховым 13 марта станет житель Искитима
Вчера, 06:31
Три способа узнать свой новый лицевой счёт для оплаты вывоза мусора в Новосибирске
9 марта 10:02
В Новосибирске открыли центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер»
11 марта 02:54
Новосибирцы пожалели курьера, промчавшегося по луже на электровелосипеде
Сегодня, 01:59