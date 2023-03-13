Температурные скачки от -11 до +5 ℃ ожидаются в Новосибирске – прогноз на неделю

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Gismeteo прогнозирует местами мокрый снег. Самым теплым днем окажется среда, где потеплеет до +5 ℃. Однако к выходным снова похолодает – ночью в субботу будет -8 ℃.
«Яндекс.Погода» обещает потепление в пятницу до +3 ℃. Самым холодным днем станет понедельник, так как похолодает до -11 ℃. С четверга до конца выходных будет пасмурная погода, но без осадков.
World-weather передает потепление до +1 ℃ в пятницу и субботу. В среду и вторник в ночное время ожидается похолодание до -9 градусов. Ранее выходные 11 и 12 марта для новосибирцев были снежными и холодными.