Также в регионе обещают нестабильную температуру воздуха. Как сообщает сервис Gismeteo, в ночь на субботу столбик термометра опустится до -9, днем воздух немного прогреется до +2 градусов, но уже вечером вновь понизится до -6. Такой же нестабильный прогноз дают метеорологи и на воскресенье.