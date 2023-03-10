Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
«11 марта местами ожидается небольшой снег. На дорогах сильная гололедица», - указано на сайте метеорологического ведомства.
Согласно прогнозу синоптиков, в Новосибирской области суббота будет не только снежной, но и облачной. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится до четырнадцати метров в секунду, в отдельных районах порывы ветра достигнут до восемнадцати метров. Кроме того, прогнозируются метели.
Также в регионе обещают нестабильную температуру воздуха. Как сообщает сервис Gismeteo, в ночь на субботу столбик термометра опустится до -9, днем воздух немного прогреется до +2 градусов, но уже вечером вновь понизится до -6. Такой же нестабильный прогноз дают метеорологи и на воскресенье.
Напомним, что жители Новосибирска имеют возможность пожарить шашлыки и арендовать баню на берегу Оби. Но соответствующий участок уже выкупили бизнесмены.