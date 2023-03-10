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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Ах, снег-снежок, белая метелица: погода в Новосибирске на выходные 11 и 12 марта 2023

10 марта 2023, 09:12
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Зима не планирует покидать Новосибирскую область
В ближайшие три дня зима не планирует уходить из Новосибирского региона. Выходные 11 и 12 марта для жителей будут снежными и холодными. Об этом сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«11 марта местами ожидается небольшой снег. На дорогах сильная гололедица», - указано на сайте метеорологического ведомства.

Согласно прогнозу синоптиков, в Новосибирской области суббота будет не только снежной, но и облачной. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится до четырнадцати метров в секунду, в отдельных районах порывы ветра достигнут до восемнадцати метров. Кроме того, прогнозируются метели.

Также в регионе обещают нестабильную температуру воздуха. Как сообщает сервис Gismeteo, в ночь на субботу столбик термометра опустится до -9, днем воздух немного прогреется до +2 градусов, но уже вечером вновь понизится до -6. Такой же нестабильный прогноз дают метеорологи и на воскресенье.

Напомним, что жители Новосибирска имеют возможность пожарить шашлыки и арендовать баню на берегу Оби. Но соответствующий участок уже выкупили бизнесмены.

 

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#Погода в выходные#Погода#Прогноз#Синоптики#Новосибирская область#Александр Ляхов
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