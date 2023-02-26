Резкие скачки от плюса до минуса: какая погода ждет новосибирцев в марте 2023 года

Уже с 13 по 21 марта установится средняя суточная температура воздуха в районе -1 градуса, а ветер – 7 м/с. В последнюю неделю месяца придут дожди и резкое потепление до +2°C. Всего будет больше дождливых и пасмурных дней, чем солнечных.