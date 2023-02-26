Резкие скачки от плюса до минуса: какая погода ждет новосибирцев в марте 2023 года

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
По данным «Яндекс.Погоды», первые дни весны, с 1 по 3 марта, порадуют оттепелью до +1…+2°C. А вот всю следующую неделю ожидаются заморозки до -4…-7 по Цельсию и обильные снегопады.
Уже с 13 по 21 марта установится средняя суточная температура воздуха в районе -1 градуса, а ветер – 7 м/с. В последнюю неделю месяца придут дожди и резкое потепление до +2°C. Всего будет больше дождливых и пасмурных дней, чем солнечных.
Сервис Gismeteo наоборот, обещает много солнечных дней. Особенно в середине марта.
Начало весны они видят так: среднесуточная температура – это 0 и -1°C, снег практически каждый день, резкой оттепели не предвидится. В конце месяца ожидаются дожди со снегом.
Сайт world-weather дает аналогичный прогноз. Новосибирцам они обещают скачки температур от -5 до +2 градусов.