atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Резкие скачки от плюса до минуса: какая погода ждет новосибирцев в марте 2023 года

26 февраля 2023, 05:41
Фото: 1MI
Стал известен точный прогноз погоды на март 2023 года

В Новосибирске опубликовали уточненный прогноз погоды на март 2023 года

Март выдастся не таким теплым, как хотелось бы жителям Новосибирска. Сервисы погоды прогнозируют резкие перепады температур от плюса до минуса.

По данным «Яндекс.Погоды», первые дни весны, с 1 по 3 марта, порадуют оттепелью до +1…+2°C. А вот всю следующую неделю ожидаются заморозки до -4…-7 по Цельсию и обильные снегопады.

Уже с 13 по 21 марта установится средняя суточная температура воздуха в районе -1 градуса, а ветер – 7 м/с. В последнюю неделю месяца придут дожди и резкое потепление до +2°C. Всего будет больше дождливых и пасмурных дней, чем солнечных.

Сервис Gismeteo наоборот, обещает много солнечных дней. Особенно в середине марта.

Начало весны они видят так: среднесуточная температура – это 0 и -1°C, снег практически каждый день, резкой оттепели не предвидится. В конце месяца ожидаются дожди со снегом.

Сайт world-weather дает аналогичный прогноз. Новосибирцам они обещают скачки температур от -5 до +2 градусов.

#Алина Шефер#Город#Погода на месяц#Весна#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Год с начала военной спецоперации: 10 знаковых фото из Новосибирска
24 февраля 08:47
Историческое чугунное ограждение заменят на Октябрьском мосту в Новосибирске
23 февраля 05:30
В больнице Бердска умерла пострадавшая при взрыве на Линейной мама 7-летнего мальчика
Вчера, 08:11
«Подкрался, как крыса»: новосибирец победил в дуэли снайпера ВСУ в зоне СВО
Сегодня, 02:50
Масленица 2023 в Новосибирске: адреса праздников в выходные с 23 по 26 февраля
23 февраля 03:00
Будущие родители устроили гендер-пати в Новосибирске на колесе обозрения
Вчера, 02:57