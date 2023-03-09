На берегу Оби в Новосибирске под видом благоустройства бизнесмены построили бани

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Published Сегодня, 01:27
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В декабре прошлого года муниципалитет заключил договор с компанией «Олимп» на размещение элементов благоустройства и нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения.
Территория имеет название «Академия сибирского отдыха "Ривьера"». Компания предлагает горожанам отдых на берегу Оби и возможность пожарить мясо. Аренда гриль-домика или бани обойдется в 2,5 тыс. рублей в час.
По словам совладельца «Олимпа» Константина Данова, откроют зону в конце марта. Там будет бесплатный вход, пишет НГС, но аренда платная.
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