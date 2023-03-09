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Published Сегодня, 01:27

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Updated Сегодня, 01:29

На берегу Оби в Новосибирске под видом благоустройства бизнесмены построили бани

9 марта 2023, 01:27
Фото: 1MI
Бани построили вместо благоустройства территории для отдыха
В конце 2022 года новосибирцы заметили строительство в переулке Фабричном за «Леруа Мерлен». Выяснилось, что мэрия передала участок бизнесменам.

В декабре прошлого года муниципалитет заключил договор с компанией «Олимп» на размещение элементов благоустройства и нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения.

Территория имеет название «Академия сибирского отдыха "Ривьера"». Компания предлагает горожанам отдых на берегу Оби и возможность пожарить мясо. Аренда гриль-домика или бани обойдется в 2,5 тыс. рублей в час.

По словам совладельца «Олимпа» Константина Данова, откроют зону в конце марта. Там будет бесплатный вход, пишет НГС, но аренда платная.  

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#Эмилия Губарева#Баня#Благоустройство#Мэрия#Общество#Город#Новосибирск
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