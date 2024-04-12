С 1 марта новосибирцам запретили выходить на лед и выезжать на любом транспорте

Река Обь в пределах Новосибирска в ближайшие дни вскроется, выходить на лед тоже небезопасно и запрещено. Риск провалиться под лед растет с каждым днем. Рыбаков это тоже касается.