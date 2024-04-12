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Лед

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Апрель
Дайверы 5 суток доставали внедорожник из Обского моря — видео невероятной операции
12 апреля, 08:29
Новосибирец утонул в водохранилище — ему хотелось порыбачить на хрупком льду
В Новосибирске утонул мужчина. Трагедия произошла на водохранилище.
10 апреля, 08:36
Трое подростков пытались уплыть на льдине — их спугнули спасатели
Несмотря на многократные предупреждения об опасности новосибирцы продолжают рисковать своими жизнями, выходя на лед. На этот раз почувствовать себя мореплавателями решили подростки.
4 апреля, 10:11
Новосибирцы продолжают проваливаться под лед на Оби, вопреки запретам выезда и выхода
В Новосибирской области сохраняется чрезвычайно высокий риск происшествий на водных объектах. Об этом 1 апреля на оперативном совещании заявил руководитель ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.
1 апреля, 05:39
Март
Рыбак сломал палец на Оби — ему помогли спасатели
В Новосибирской области нельзя выходить на тонкий лед и рыбачить. Однако любители подледного лова не сдаются.
30 марта, 05:42
В Новосибирской области закрыли переправы из-за тонкого льда
В Новосибирской области постепенно устанавливаются плюсовые температуры, что способствует таянию льда. В связи с этим с 27 марта закрыт проезд по ледовым переправам.
27 марта, 13:30
Гимнастка покрутилась в кольце на льдине посреди Оби в Новосибирске
23 марта, 03:05
Увидеть Байкал и умереть: чем опасен легендарный лед с пузырьками
21 марта, 08:40
Новосибирцы проваливаются под лед — зафиксировано четыре случая
В Новосибирской области зафиксированы случаи провала машин под тонкий лед в Новосибирском водохранилище. За неделю было отмечено четыре инцидента.
18 марта, 12:30
«Держаться надо»: В УК дали совет жителям, которые массово падают с ледяного крыльца
На скользких ступенях падают люди всех возрастов, включая детей. ЖЭУ в курсе ситуации, но сроков по решению проблемы не назвали.
11 марта, 07:17
Автомобиль «Нива» провалился под лед на Обском водохранилище
С 1 марта на территории региона действует запрет на выезд на лед на любом транспорте, включая снегоходы. Но автомобилисты продолжают игнорировать правила, подвергая риску свои жизни и пассажиров.
7 марта, 07:32
10 жителей Новосибирской области оштрафовали за выезд на лед
Структура льда начинает меняться. Он становится хрупким и не способен выдержать большую нагрузку, несмотря на толщину. Обь в пределах Новосибирска вовсе вскрылась.
5 марта, 08:48
Февраль
С 1 марта новосибирцам запретили выходить на лед и выезжать на любом транспорте
Река Обь в пределах Новосибирска в ближайшие дни вскроется, выходить на лед тоже небезопасно и запрещено. Риск провалиться под лед растет с каждым днем. Рыбаков это тоже касается.
29 февраля, 07:40
Пятеро детей гуляли по льду в Новосибирске — школьников выводили на берег спасатели
В Новосибирске спасатели МАСС вывели пятерых детей на берег со льда на Оби и провели с ними профилактическую беседу.
15 февраля, 04:09
Новосибирские спасатели спасли мужчину со льда Оби
8 февраля, 09:40
Январь
Выезжать на лед запретили автомобилистам в Новосибирской области
О запрете выезда на лед на автомобилях в Новосибирской области, предупредили во время оперативного совещания в правительстве 29 января 2024.
29 января, 04:02
Декабрь 2023
В Бердске тонущего рыбака успели вытащить из воды
В Бердске местный житель решил порыбачить на зимнем льду. Однако, не рассчитав свои силы, мужчина провалился под воду. Его смогли вытащить очевидцы.
2 декабря 2023, 08:25
Ноябрь 2023
Унесенных на льдине 9 рыбаков спасли в Новосибирской области
Рыбаков унесло от берега на оторвавшейся льдине в Обское водохранилище Искитимского района, о чем сообщили в МЧС.
26 ноября 2023, 09:18
Белые медведицы Белка и Стрелка из Новосибирска ломают лед в бассейне
25 ноября 2023, 04:22
Октябрь 2023
Второй пошел: жительница новосибирского Академгородка прокатилась по тонкому льду
31 октября 2023, 09:02

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