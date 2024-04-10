Новосибирец утонул в водохранилище — ему хотелось порыбачить на хрупком льду

В ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили, что сезон зимней рыбалки закрыт из-за очень хрупкого льда. Любителям подледного лова не рекомендуется выезжать на транспортном средстве или выходить на поверхность водоема. Во всех экстренных случаях нужно обращаться по единому номеру 112.