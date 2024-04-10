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В МЧС предупреждают о хрупкости весеннего льда

Новосибирец утонул в водохранилище — ему хотелось порыбачить на хрупком льду

10 апреля 2024, 08:36
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
В МЧС предупреждают о хрупкости весеннего льда

Рыбак утонул в Новосибирском водохранилище из-за тонкого льда

В Новосибирске утонул мужчина. Трагедия произошла на водохранилище.

О пропаже новосибирца на диспетчерский пульт МЧС сообщили близкие. По их словам, он уехал порыбачить и не вернулся домой вечером. На поиски мужчины выехали спасатели на судне с воздушной подушкой.

Тело любителя рыбалки обнаружили в районе села Боровое. Он провалился под лед на мотобуксировщике и не смог выбраться из образовавшейся полыньи. Тело рыбака передали следственно-оперативным органам.

В ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили, что сезон зимней рыбалки закрыт из-за очень хрупкого льда. Любителям подледного лова не рекомендуется выезжать на транспортном средстве или выходить на поверхность водоема. Во всех экстренных случаях нужно обращаться по единому номеру 112.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Рыбалка#МЧС#Гибель#Лед#Александр Ляхов#ГУ МЧС
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