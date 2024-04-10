Новосибирец утонул в водохранилище — ему хотелось порыбачить на хрупком льду

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
О пропаже новосибирца на диспетчерский пульт МЧС сообщили близкие. По их словам, он уехал порыбачить и не вернулся домой вечером. На поиски мужчины выехали спасатели на судне с воздушной подушкой.
Тело любителя рыбалки обнаружили в районе села Боровое. Он провалился под лед на мотобуксировщике и не смог выбраться из образовавшейся полыньи. Тело рыбака передали следственно-оперативным органам.
В ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили, что сезон зимней рыбалки закрыт из-за очень хрупкого льда. Любителям подледного лова не рекомендуется выезжать на транспортном средстве или выходить на поверхность водоема. Во всех экстренных случаях нужно обращаться по единому номеру 112.