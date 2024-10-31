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Рыбалка

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Октябрь
Рыбак поймал огромную щуку
Новосибирский рыбак поймал на удочку удачу — большую щуку, о чем он радостно поделился в соцсетях.
31 октября, 05:13
Браконьер из Новосибирска наловил стерляди и судаков на уголовный срок
Рыбак из Новосибирска получил штраф за незаконную ловлю рыбы, о чем проинформировали в транспортной полиции.
23 октября, 04:27
Новосибирские спасатели рассказали о гибели рыбака
Спасатели из Новосибирской области проинформировали о гибели рыбака и предупредили сибиряков о возможных рисках любителей половить рыбу.
18 октября, 02:41
Рыбу-вампира выловили в Сибири — стоит ли бояться
Житель Новосибирска случайно поймал в Оби существо, которое поставило его в тупик. Улов, поначалу принятый за змею или рыбу, вызвал бурное обсуждение среди рыбаков и ученых.
14 октября, 05:41
14-летний подросток с дядей утонули во время рыбалки на глазах у бабушки
Подросток вместе с дядей утонули во время рыбалки, а в реанимации также могла оказаться бабушка, сообщают жители Куйбышевского района.
7 октября, 03:34
Сентябрь
Рыбак поймал огромную щуку — в чем секрет успеха
Житель Новосибирской области поймал щуку, для этого ему пришлось совершить небольшое путешествие, рассказал сам Александр Серых.
25 сентября, 09:49
Рыбаки на таинственной лодке заблудились в Новосибирске
В Новосибирске оказывали помощь заблудившимся «рыбакам», подробности дали в МАСС.
22 сентября, 04:50
Деликатесную рыбу поймал умелец — в чем секрет удачи
Жителю Новосибирской области удалось поймать налима, об этом рассказал сам рыбак.
20 сентября, 05:15
Рыбаки поймали в Новосибирске огромную щуку весом 16 кг
17 сентября, 12:45
Самого большого сазана поймали в Новосибирской области
В Новосибирской области удалось выловить самого большого сазана, о чем сибиряки поделились в соцсетях.
6 сентября, 06:11
Рыбаки поймали самую большую щуку: что они сделали с огромной рыбиной
Большая щука попалась на удочку к новосибирским рыбакам, о чем они радостно рассказали в соцсетях.
3 сентября, 02:17
Золотая рыбка: фартовый рыбак нашел дорогое украшение внутри щуки
Житель Тогучинского района выловил из озера небольшую щуку, весом всего 2 килограмма, но с очень весомым содержимым.
2 сентября, 09:43
Август
Десятки судаков и лещей незаконно выловил новосибирский рыбак
В новосибирском селе рыбак, нарушая закон, наловил разную рыбу и попался «на удочку» полицейских, сообщили в УТ МВД по СФО.
21 августа, 03:45
Огромного девятикилограммового судака поймал рыбак из Новосибирска
В Новосибирской области рыбак выловил большого судака, о чем с радостью рассказал в соцсетях.
9 августа, 01:39
Гигантскую щуку весом в 10 кг поймал счастливый рыбак из Новосибирска
5 августа, 06:28
Июль
Рыба мечты новосибирца — здоровенный язь стал причиной судебного разбирательства
В Ордынском районе под суд пойдет рыбак за ловлю рыбу, когда это было запрещено, сообщили в прокуратуре.
29 июля, 03:27
Рыбаку не дали леща новосибирские полицейские на Обском водохранилище
Новосибирский рыбак незаконно наловил рыбу и попал под прицел полиции, подробности раскрыли в ведомстве.
24 июля, 05:33
Накормят ухой и научат рыбачить на Дне Оби в Новосибирске
27 июля в парках «Арена» и «Бугринская роща» состоится День Оби, он откроет программу «Обских фестивалей», рассказали в пресс-центре мэрии.
22 июля, 09:06
Ночной судак и виброхвост: рассказами о рыбных местах делятся новосибирцы
В Новосибирской области поклонники рыбалки продолжают удивлять своими летними трофеями и даже делятся своими секретами в соцсетях.
19 июля, 06:15
Своими уловами делятся новосибирцы в День рыбака — чей карась больше?
14 июля российские рыбаки отмечают свой профессиональный праздник, по этому случаю представляем подборку улова новосибирских ценителей порыбачить.
14 июля, 06:32

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