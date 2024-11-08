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Posted 8 ноября, 08:26

Published 8 ноября, 08:26

Modified 8 ноября, 08:32

Updated 8 ноября, 08:32

Огромную щуку поймали рыбаки

Самую большую щуку в своей жизни поймали рыбаки в Новосибирске

8 ноября 2024, 08:26
Фото: Сергей Мензелинцев. Рыбалка в Новосибирске. Огромную щуку поймали рыбаки

Новосибирские рыбаки дважды поймали огромную щуку

В Новосибирске рыбаки выловили огромную щуку и поделились радостью в соцсетях.

Заядлые рыбаки снова испытали удачу, выйдя снова на «охоту». Они успешно закрыли сезон приличным уловом. По словам новосибирцев, день был солнечным и рыбным.

Мужчины наловили около десяти маленьких щучек, а в конце им по-крупному повезло. К ним на крючок попала огромная щука. Весила она не менее 10 кг.

Как отметили сибиряки, летом они уже ловили щуку такого размера. Они пошутили, что это может быть та же самая рыба, которая приплыла сделать с ними фотографию. Это не единственная крупная щука, которую ловили другие рыбаки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Рыбалка#Рыба#Улов#Рыбаки
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