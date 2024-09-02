Золотая рыбка: фартовый рыбак нашел дорогое украшение внутри щуки

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
31 августа мужчина рыбачил с лодки на озере, когда ему попалась щучка. Разделка показала, что рыба не простая, а с кольцом внутри. Украшение оказалось женским, металл — золото 583 пробы, пишет «Тогучинская газета».
Рыбак говорит: это первый случай в его жизни. Сначала он подумал, что это еще одна рыба внутри.
Мужчина решил брать с собой кольцо на рыбалку в качестве талисмана.
Рыбалка в качестве хобби может быть полезна для релакса. При этом важно помнить, что есть запреты, за которые предусмотрена ответственность.