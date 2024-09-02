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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Золотая рыбка: новосибирский рыбак нашел дорогое украшение внутри щуки

Золотая рыбка: фартовый рыбак нашел дорогое украшение внутри щуки

2 сентября 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney

Золотая рыбка: новосибирский рыбак нашел дорогое украшение внутри щуки

Житель Тогучинского района выловил из озера небольшую щуку, весом всего 2 килограмма, но с очень весомым содержимым.

31 августа мужчина рыбачил с лодки на озере, когда ему попалась щучка. Разделка показала, что рыба не простая, а с кольцом внутри. Украшение оказалось женским, металл — золото 583 пробы, пишет «Тогучинская газета».

Рыбак говорит: это первый случай в его жизни. Сначала он подумал, что это еще одна рыба внутри.

Мужчина решил брать с собой кольцо на рыбалку в качестве талисмана.

Фото: Олег / «Тогучинская газета»

Рыбалка в качестве хобби может быть полезна для релакса. При этом важно помнить, что есть запреты, за которые предусмотрена ответственность.

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#Алёна Рогонова#Рыбалка#Еда
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