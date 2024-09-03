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Published Сегодня, 02:17

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Updated Сегодня, 02:19

Огромная рыба поймана

Рыбаки поймали самую большую щуку: что они сделали с огромной рыбиной

3 сентября 2024, 02:17
Фото: Рыбалка в Новосибирске/ВКонтакте
Огромная рыба поймана

Рыбаки поймали самую большую щуку в Новосибирской области

Большая щука попалась на удочку к новосибирским рыбакам, о чем они радостно рассказали в соцсетях.

Рыбаки не назвали место своего улова, но поделились историей, как к ним на удочку попала огромная рыба. Такого тяжеловеса было достать не просто, но двум новосибирцам это сделать удалось.

На крючке была огромная щука. Сибиряки ее не взвесили, но сделали памятную фотографию. Ее размеры действительно впечатляли.

Счастливые рыбаки после фотосессии рыбу отпустили. Зачастую так делают все рыбаки. В комментариях соцсетей удалось узнать, что мясо старой щуки просто не вкусное и его сложно пропустить даже через мясорубку.

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