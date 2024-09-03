Рыбаки поймали самую большую щуку: что они сделали с огромной рыбиной

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
Modified Сегодня, 02:19
Updated Сегодня, 02:19
Рыбаки не назвали место своего улова, но поделились историей, как к ним на удочку попала огромная рыба. Такого тяжеловеса было достать не просто, но двум новосибирцам это сделать удалось.
На крючке была огромная щука. Сибиряки ее не взвесили, но сделали памятную фотографию. Ее размеры действительно впечатляли.
Счастливые рыбаки после фотосессии рыбу отпустили. Зачастую так делают все рыбаки. В комментариях соцсетей удалось узнать, что мясо старой щуки просто не вкусное и его сложно пропустить даже через мясорубку.