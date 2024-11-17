В Новосибирской области рыбак дважды провалился под лед

Posted 17 ноября, 10:01
Published 17 ноября, 10:01
Modified 17 ноября, 10:02
Updated 17 ноября, 10:02
Произошло все на Бердском заливе 16 ноября. На тонкий лед вышел рыбак. Что и следовало ожидать, он провалился и упал в воду. Случилось это дважды, все разы ему помогал товарищ, который протягивал веревку.
Жизнь новосибирцев ничему не учит. Сразу после спасения они начали доставать утонувшие вещи. Все это наблюдал очевидец, стоявший на берегу. Он дождался замерзшего рыбака и пустил его погреться в машину и довез до дома. Горожанам ни раз напоминали, что выходить на лед опасно для жизни. Новосибирцы возмущаются в соцсетях поведением многих рыбаков:
«Что за такая наркотическая зависимость от рыбалки? Ведь не первый же год они этим занимаются. И по календарю еще осень. Морозов то таких пока не было, чтобы на лед выходить»;
«Лёд то еще тонкий, Морозов не было, ну куда рисковать … на этом пятаке всегда много народу тонет».