В Новосибирской области рыбак дважды провалился под лед

Жизнь новосибирцев ничему не учит. Сразу после спасения они начали доставать утонувшие вещи. Все это наблюдал очевидец, стоявший на берегу. Он дождался замерзшего рыбака и пустил его погреться в машину и довез до дома. Горожанам ни раз напоминали, что выходить на лед опасно для жизни. Новосибирцы возмущаются в соцсетях поведением многих рыбаков: