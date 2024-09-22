Рыбаки на таинственной лодке заблудились в Новосибирске

Posted 22 сентября, 04:50
Published 22 сентября, 04:50
Modified 22 сентября, 04:54
Updated 22 сентября, 04:54
Все произошло 21 сентября. Двое мужчин 49 и 52 лет позвонили спасателям. Они сообщали, что вышли порыбачить, а их лодку унесло на запретную территорию. Сами сибиряки якобы заблудились.
На помощь к ним выехал водный экипаж. Новосибирцев нашли на берегу Оби в районе улицы Водозабор, 1а. У них не было ни рыбы, ни лодки. Сами мужчины настолько были пьяные, что не могли найти дорогу.
Бедолаги попросили отвезти их к жилому сектору. Этим уже занималась полиция. Спасатели напомнили, что пить алкоголь у водоема, опасное занятие, которое может привести к гибели.