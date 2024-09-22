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Posted 22 сентября, 04:50

Published 22 сентября, 04:50

Modified 22 сентября, 04:54

Updated 22 сентября, 04:54

Мужчины были пьяны

Рыбаки на таинственной лодке заблудились в Новосибирске

22 сентября 2024, 04:50
Фото: 1MI
Мужчины были пьяны
В Новосибирске оказывали помощь заблудившимся «рыбакам», подробности дали в МАСС.

Все произошло 21 сентября. Двое мужчин 49 и 52 лет позвонили спасателям. Они сообщали, что вышли порыбачить, а их лодку унесло на запретную территорию. Сами сибиряки якобы заблудились.

На помощь к ним выехал водный экипаж. Новосибирцев нашли на берегу Оби в районе улицы Водозабор, 1а. У них не было ни рыбы, ни лодки. Сами мужчины настолько были пьяные, что не могли найти дорогу.

Бедолаги попросили отвезти их к жилому сектору. Этим уже занималась полиция. Спасатели напомнили, что пить алкоголь у водоема, опасное занятие, которое может привести к гибели.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Спасатели#Помощь#Рыбалка#Алкоголь#Рыбаки
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