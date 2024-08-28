Нападение пьяной охраны на пациентку в больнице Новосибирска проверит Бастрыкин

Posted Сегодня, 01:42
Published Сегодня, 01:42
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Updated Сегодня, 01:44
Все произошло в гинекологической больнице №2. Женщина пришла в медучреждение и обратила внимание на пьяных охранников. Они грубили, матерились и явно имели признаки опьянения. Один из сотрудников ЧОПа признался, что является якобы сотрудником ФСБ.
Когда женщина заподозрила неладное, то достала телефон и начала снимать происходящее. Это не понравилось работникам и они начали выбивать гаджет из ее рук.
Теперь нападение проверит Следком. Результаты попросил предоставить глава ведомства Александр Бастрыкин. Перед посетительницей больницы извинились, а охранников отстранили от работы.
Сотрудница склада напала на журналистов и разбила дорогую камеру: теперь она предстанет перед судом.