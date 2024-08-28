Нападение пьяной охраны на пациентку в больнице Новосибирска проверит Бастрыкин

Все произошло в гинекологической больнице №2. Женщина пришла в медучреждение и обратила внимание на пьяных охранников. Они грубили, матерились и явно имели признаки опьянения. Один из сотрудников ЧОПа признался, что является якобы сотрудником ФСБ.