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Охрана напала на женщину

Нападение пьяной охраны на пациентку в больнице Новосибирска проверит Бастрыкин

28 августа 2024, 01:42
Фото: 1MI
Охрана напала на женщину
Охранники нагрубили женщине в новосибирской больнице: резонанс дошел до СКР.

Все произошло в гинекологической больнице №2. Женщина пришла в медучреждение и обратила внимание на пьяных охранников. Они грубили, матерились и явно имели признаки опьянения. Один из сотрудников ЧОПа признался, что является якобы сотрудником ФСБ.

Когда женщина заподозрила неладное, то достала телефон и начала снимать происходящее. Это не понравилось работникам и они начали выбивать гаджет из ее рук.

Теперь нападение проверит Следком. Результаты попросил предоставить глава ведомства Александр Бастрыкин. Перед посетительницей больницы извинились, а охранников отстранили от работы.

Сотрудница склада напала на журналистов и разбила дорогую камеру: теперь она предстанет перед судом.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Нападение#Охрана#СК#Александр Бастрыкин
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