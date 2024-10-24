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Нападение

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Октябрь
Подросток остался безнаказанным за избиение ребенка в Новосибирске
В Новосибирске запутанный скандал с нападением на ребенка так и не получил развязку, рассказала родительница пострадавшего.
24 октября, 11:31
Четверых подростков взяли под арест за избиение курьера в Новосибирске
Агрессивная группа подростков в возрасте от 14 до 16 лет напала на курьера — мужчину избили и ограбили, рассказали в судебном департаменте Новосибирской области.
22 октября, 10:29
Житель Новосибирска избил товарища и оставил его погибать в кустах
В Новосибирске под суд пойдет мужчина, который по неосторожности мог способствовать гибели своего товарища, сообщили в прокуратуре.
22 октября, 06:56
Фанаты обвинили капитана в драке с полузащитником новосибирского ФК «Сибирь»
Капитана футбольной команды «Сибирь» обвинили в драке с коллегой, сообщают очевидцы в соцсетях.
21 октября, 06:40
В новосибирском колледже студенты избили сироту
В Новосибирске студенты напали на сироту, что подтвердили в МВД.
21 октября, 05:38
Бастрыкин потребовал доложить о нападении мигрантов на жителей Новосибирска
Мигранты могли избить жителей Новосибирска: глава СКР ждет отчет о расследовании, сообщили в ведомстве.
19 октября, 05:48
Мигранты на иномарках избили росгвардейца в Новосибирске
В Новосибирске неизвестные напали на военнослужащего Росгвардии, обратившего внимание на их поведение на дороге.
8 октября, 05:26
Озабоченный таксист-мигрант приставал к пассажирке — его задержали в Новосибирске
Таксист-иностранец приставал к пассажирке: его задержали в Новосибирске, о чем информировали в СК по Приморскому краю.
3 октября, 04:55
Сентябрь
В Новосибирске будут судить хулиганов за нападение на школьника из-за прически
Завершено расследование уголовного дела двух мужчин, напавших на подростка и его мать, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
24 сентября, 08:04
Бастрыкин потребовал возбудить дело после нападения на школьницу в Новосибирске
В Новосибирске мужчина напал на школьницу с кулаками, в СКР сообщили, что началась проверка.
24 сентября, 04:13
Злодей в маске Шрека напал на детей мигрантов — его ищет полиция
Подросток в маске Шрека распылил двум девочкам содержимое газового баллончика, сейчас делом занимается полиция.
17 сентября, 06:43
Жертва абьюзера прославилась после участия в программе «За гранью»
10 сентября, 04:35
Медведь-убийца бродит неподалеку от домов и пугает людей
Задравший скот медведь ставит под угрозу животных и жителей района, считают местные жители.
2 сентября, 09:20
Молоточника из Новосибирска оставили за решеткой после нападения в цветочном
Новосибирец останется за решеткой, пока идет разбирательство о нападении на человека с молотком, сообщили в судебном департаменте.
2 сентября, 06:39
Август
Вскрылились детали избиения и похищения новосибирца на улице
В Новосибирске был похищен мужчина, что подтвердили в полиции.
29 августа, 02:21
Избивает и грабит: в Бердске банда подростков держит в страхе детей
Дети запугали сверстников в Новосибирской области, о чем сообщили родители «жертв».
28 августа, 09:16
Нападение пьяной охраны на пациентку в больнице Новосибирска проверит Бастрыкин
Охранники нагрубили женщине в новосибирской больнице: резонанс дошел до СКР.
28 августа, 01:42
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения с молотком в Новосибирске
Конфликт произошел в цветочном магазине в Первомайском районе, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
18 августа, 03:38
Собачку с маленькой девочкой едва не разорвала овчарка под Новосибирском
16 августа, 12:53
Избил и угрожает посадить на 10 лет бывший возлюбленный жительницу Новосибирска
16 августа, 05:17

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