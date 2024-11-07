atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 02:17

Published 7 ноября, 02:17

Modified 7 ноября, 02:19

Updated 7 ноября, 02:19

Женщина испугалась

В Новосибирске голый мужчина пристал к женщине

7 ноября 2024, 02:17
Фото: 1MI. Женщина испугалась
В Новосибирске голый мужчина атаковал случайную прохожую, о чем сообщили в АБ «ГВАРДИЯ».

Все случилось 6 ноября в Ленинском районе. Сотрудник ГБР Антон Яковлев возвращался домой с работы. В один момент он увидел, как полностью голый мужчина пристал к незнакомке.

Он трогал сибирячку, кричал и просил что-то непонятное. Женщина сильно испугалась. К ним подбежал местный житель. Он услышал, что обнаженный человек боялся преследования. Вероятно, тот был в состоянии опьянения.

Тогда сотрудник ГБР позвонил в 112. Приехала полиция и забрала неадекватного человека с собой. Спасителя сибирячки поблагодарили.

Днем ранее мигрант напал на беззащитных девушек. В этот инцидент вмешался глава СКР Александр Бастрыкин.

Разборки из 90-х: концерт группы «Мираж» завершился скандалом
Узнать подробнее
Читайте также:
Злодей в маске Шрека напал на детей мигрантов — его ищет полицияНа детей-квадроберов напали с перцовыми баллончиками на сходке в НовосибирскеЖенщины напали на полицейских во время драки с цыганами в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Нападение#Драка#Гвардия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика