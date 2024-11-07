В Новосибирске голый мужчина пристал к женщине

Posted 7 ноября, 02:17
Published 7 ноября, 02:17
Modified 7 ноября, 02:19
Updated 7 ноября, 02:19
Все случилось 6 ноября в Ленинском районе. Сотрудник ГБР Антон Яковлев возвращался домой с работы. В один момент он увидел, как полностью голый мужчина пристал к незнакомке.
Он трогал сибирячку, кричал и просил что-то непонятное. Женщина сильно испугалась. К ним подбежал местный житель. Он услышал, что обнаженный человек боялся преследования. Вероятно, тот был в состоянии опьянения.
Тогда сотрудник ГБР позвонил в 112. Приехала полиция и забрала неадекватного человека с собой. Спасителя сибирячки поблагодарили.
Днем ранее мигрант напал на беззащитных девушек. В этот инцидент вмешался глава СКР Александр Бастрыкин.