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Posted 24 октября, 08:19

Published 24 октября, 08:19

Modified 24 октября, 08:21

Updated 24 октября, 08:21

Конфликт с участием женщин

Разборки из 90-х: концерт группы «Мираж» завершился скандалом

24 октября 2024, 08:19
Фото: 1MI
Конфликт с участием женщин

Агрессивные женщины напали на мужчину после концерта «Мираж» в Новосибирске

Вечер, который должен был быть погружением в атмосферу ностальгии по 90-м, после концерта легендарной группы «Мираж» в Новосибирске завершился неожиданным инцидентом на парковке перед ТЦ «Малинка». Видео конфликта, на котором несколько женщин ругаются с мужчиной опубликовал очевидец в соцсети.

На кадрах видно, как одна из женщин лежит на асфальте, а остальные активно ругаются с посторонним мужчиной, который, судя по всему, пытается покинуть место происшествия. Также слышны выкрики с требованием что-то отдать, возможно, телефон, которым мужчина мог фиксировать происходящее.

Что стало причиной перепалки, пока неизвестно, но пользователи активно обсуждают случившееся, не забывая отсылаться к атмосфере 90-х, времени расцвета группы:

  • «Время идиотов из идиотов не выветрилось».
  • «Музыка их связала».
  • «Как хорошо, что в 90-е года не было телефонов и папарацци, видео были бы поинтереснее».
  • «Машина времени прям. 1998 год как есть».
  • «Правильно убегает, они бы его поломали по-любому».
  • «Спорили кто лучше поет: Гулькина или Суханкина?».

Некоторые пользователи обсуждали поведение мужчины, который не стал отвечать на агрессию и ушел:

  • «А лучше было бы, что бы он их поронял? Молодец мужик, не стал дур бить, мужик не должен опускаться до их уровня».
  • «Чего они добивались? Чтоб он кого-то из них ударил? Молодой человек молодец, что не поддался их провокации».
  • «Женщина лежит на асфальте. Может её кто-то из них толкнул или ударил. Похоже, что беременная. А этот мужчина, убегающий, наверное, их на телефон снимал. Бегающие за ним кричали „отдай, я тебе сказала“, а у него в руках телефон. Хотели отобрать. Непонятно из-за чего переполох?».

Справка

«Мираж» — культовая советская и российская поп-группа, получившая широкую известность в конце 80-х и начале 90-х годов. Их песни «Музыка нас связала», «Наступает ночь» и другие стали гимнами дискотек того времени. Самыми известными солистками группы были Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина, хотя за долгие годы через группу прошло несколько смен вокалисток.

Чем завершился конфликт — неизвестно. Но у фанатов группы «Мираж» явно будет, что вспомнить после концерта.

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