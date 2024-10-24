Разборки из 90-х: концерт группы «Мираж» завершился скандалом

Posted 24 октября, 08:19
Published 24 октября, 08:19
Modified 24 октября, 08:21
Updated 24 октября, 08:21
На кадрах видно, как одна из женщин лежит на асфальте, а остальные активно ругаются с посторонним мужчиной, который, судя по всему, пытается покинуть место происшествия. Также слышны выкрики с требованием что-то отдать, возможно, телефон, которым мужчина мог фиксировать происходящее.
Что стало причиной перепалки, пока неизвестно, но пользователи активно обсуждают случившееся, не забывая отсылаться к атмосфере 90-х, времени расцвета группы:
Некоторые пользователи обсуждали поведение мужчины, который не стал отвечать на агрессию и ушел:
Справка
«Мираж» — культовая советская и российская поп-группа, получившая широкую известность в конце 80-х и начале 90-х годов. Их песни «Музыка нас связала», «Наступает ночь» и другие стали гимнами дискотек того времени. Самыми известными солистками группы были Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина, хотя за долгие годы через группу прошло несколько смен вокалисток.
Чем завершился конфликт — неизвестно. Но у фанатов группы «Мираж» явно будет, что вспомнить после концерта.