Разборки из 90-х: концерт группы «Мираж» завершился скандалом

«Мираж» — культовая советская и российская поп-группа, получившая широкую известность в конце 80-х и начале 90-х годов. Их песни «Музыка нас связала», «Наступает ночь» и другие стали гимнами дискотек того времени. Самыми известными солистками группы были Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина, хотя за долгие годы через группу прошло несколько смен вокалисток.