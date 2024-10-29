Малолетний в секс-шопе и кража коллекционного виски — что творили на 23 февраля

С 23 по 25 февраля в России прошли «длинные» выходные, связанные с празднованием Дня защитника Отечества. В эти дни сотрудникам охранного агентства «ГВАРДИЯ» пришлось немало потрудиться.