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Гвардия

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2024
В Новосибирске модник-дальнобойщик устроил дебош из-за ноготочков
Жителю Новосибирска не понравился маникюр и он устроил скандал, сообщают представители группы быстрого реагирования.
29 октября, 03:08
Ущерб от погрома геймера в компьютерном клубе Новосибирска достиг 200 тысяч
29 октября, 02:07
Толпа людей пыталась прорваться в администрацию Новосибирского района
Группе быстрого реагирования пришлось успокаивать пытающихся проникнуть в административное здание новосибирцев, следует из сообщения агентства безопасности «Гвардия».
22 августа, 08:01
Годзилла против новосибирских охранников: эпичная погоня попала на видео
Воришки, среди которых был Годзилла, не захотели расплачиваться за алкоголь и устроили драку, погоню и стычку с армянской диаспорой, рассказали в АБ «Гвардия»
19 июня, 12:43
Пьяного новосибирского школьника привезли откачать в больницу нетрезвые родители
В Новосибирске в одной из больниц города произошел скандал с пьяной семейкой, подробности рассказали в АБ «Гвардия».
29 мая, 05:19
Ребенок-рецидивист дважды за день попался на воровстве из магазина в Новосибирске
12-летнего новосибирца поймали в супермаркете за серию краж, оплачивать украденное пришли мама и бабушка, сообщает АБ «Гвардия».
24 мая, 07:17
В Новосибирске задержали хулигана Русю — мужчина угрожал пистолетом
19 апреля, 08:41
Футбольных болельщиков из Новосибирска пришлось успокаивать бойцам ГБР
Школьница вызвала бойцов ГБР, потому что не могла делать уроки из-за шума.
19 апреля, 03:22
Пинки по экрану и водка в сторожке: как новосибирцы провели выходные
6 и 7 апреля пришлись на выходные дни. Многие новосибирцы решили провести субботу и воскресенье весьма необычным образом. С последствиями культурного отдыха пришлось бороться сотрудникам агентства безопасности «ГВАРДИЯ».
8 апреля, 10:41
Драка в пиццерии и перчатка в салате: новосибирцы бурно отметили Масленицу
С 11 по 17 марта в России проходила Масленичная неделя. Часть новосибирцев решила подготовиться к Великому Посту весьма бурно и с обилием горячительных напитков.
18 марта, 08:52
Накануне 8 марта новосибирец признался в любви ради бутылки водки
8 марта наступит уже скоро. Накануне праздника новосибирские мужчины становятся любвеобильными и обаятельными. Вот только иногда в нежных чувствах проступает толика корысти.
7 марта, 05:52
Малолетний в секс-шопе и кража коллекционного виски — что творили на 23 февраля
С 23 по 25 февраля в России прошли «длинные» выходные, связанные с празднованием Дня защитника Отечества. В эти дни сотрудникам охранного агентства «ГВАРДИЯ» пришлось немало потрудиться.
26 февраля, 09:08
2023
Новосибирец украл праздник у детей — воришка позарился на 100 «Киндер-сюрпризов»
В Новосибирске вор решил разжиться деньгами на личные нужды. В магазине мужчина украл шоколадные яйца «Киндер-сюрприз».
25 декабря 2023, 07:20
Новосибирец слопал две пачки мантов в магазине и отказался платить
В Новосибирске произошел курьезный инцидент. Молодой человек за раз съел в магазине две упаковки мантов.
18 декабря 2023, 09:45
В Новосибирске женщина спала на полу ветклиники пока кастрировали кота
Женщина привела своего кота Персика на кастрацию, а сама уснула прямо на полу ветклиники в Новосибирске. Персоналу пришлось вызывать бойцов АБ «Гвардия».
15 сентября 2023, 06:40
Новосибирские любители сауны украли казенное пиво и устроили погром
В Новосибирске любители сауны едва не разгромили место отдыха в щепки. Дебоширов пришлось утихомиривать наряду ГБР.
21 августа 2023, 12:28
В Новосибирске вор испугался молодежи и сбежал в ТРЦ
В Новосибирске поймали вора. Мужчина пытался сбежать от толпы молодых людей.
21 июля 2023, 07:20
Пьяные ветераны ЧВК «Вагнер» едва не разгромили новосибирскую сауну
14 июля 2023, 10:16
Тесачок, чтоб был коньячок: гвардейцы задержали сибиряка с холодным оружием
В Новосибирске был задержан покупатель, ограбивший магазин. Мужчина пошел «на дело» с холодным оружием.
10 июля 2023, 08:49
В длинные выходные пьяные новосибирцы крали шаурму и таранили магазин мопедом
13 июня 2023, 13:50

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