Пинки по экрану и водка в сторожке: как новосибирцы провели выходные

Трудовые будни начались в ночь на 6 апреля. Пьяный новосибирец за что-то обиделся на светодиодный экран, расположенный у входа в бизнес-центр на Вокзальной магистрали и начал его пинать. Задержанный не смог объяснить своего поведения, однако ему придется возмещать ущерб из своего кармана.