Пинки по экрану и водка в сторожке: как новосибирцы провели выходные

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Трудовые будни начались в ночь на 6 апреля. Пьяный новосибирец за что-то обиделся на светодиодный экран, расположенный у входа в бизнес-центр на Вокзальной магистрали и начал его пинать. Задержанный не смог объяснить своего поведения, однако ему придется возмещать ущерб из своего кармана.
Потом группе быстрого реагирования пришлось срочно приехать в детскую городскую клиническую больницу на Трикотажной. Супруги, приведшие на прием сына со сломанной рукой, принялись выяснять степень вины каждого в травме ребенка и едва не разгромили учреждение. Мужчину с женщиной утихомирили охранники.
В ночь на 7 апреля сотрудники обратили внимание, что здание на улице Одоевского никем не охраняется. В итоге они обнаружили сторожа с бутылкой водки в обнимку. Охранникам он объяснил, что якобы забыл ключи. В итоге мужчину пришлось отправить домой допивать алкоголь.