atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

У части новосибирцев выходные прошли весьма бурно

Пинки по экрану и водка в сторожке: как новосибирцы провели выходные

8 апреля 2024, 10:41
Фото: 1MI
У части новосибирцев выходные прошли весьма бурно

В Новосибирске мужчина разбил пинками светодиодный экран

6 и 7 апреля пришлись на выходные дни. Многие новосибирцы решили провести субботу и воскресенье весьма необычным образом. С последствиями культурного отдыха пришлось бороться сотрудникам агентства безопасности «ГВАРДИЯ».

Трудовые будни начались в ночь на 6 апреля. Пьяный новосибирец за что-то обиделся на светодиодный экран, расположенный у входа в бизнес-центр на Вокзальной магистрали и начал его пинать. Задержанный не смог объяснить своего поведения, однако ему придется возмещать ущерб из своего кармана.

Потом группе быстрого реагирования пришлось срочно приехать в детскую городскую клиническую больницу на Трикотажной. Супруги, приведшие на прием сына со сломанной рукой, принялись выяснять степень вины каждого в травме ребенка и едва не разгромили учреждение. Мужчину с женщиной утихомирили охранники.

В ночь на 7 апреля сотрудники обратили внимание, что здание на улице Одоевского никем не охраняется. В итоге они обнаружили сторожа с бутылкой водки в обнимку. Охранникам он объяснил, что якобы забыл ключи. В итоге мужчину пришлось отправить домой допивать алкоголь.

В центре Новосибирска толпа с флагом Израиля устроила нелегальные бои
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина с голым торсом устроил драку в лифте на ПервомайкеДрака в пиццерии и перчатка в салате: новосибирцы бурно отметили Масленицу
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Хулиганы#Алкоголь#Алкоголизм#Гвардия#Алкогольное опьянение#Александр Ляхов#Хулиганство
Подпишитесь
В Новосибирской области уровень воды в реках превысил критическую отметку
Сегодня, 05:17
В центре Новосибирска толпа с флагом Израиля устроила нелегальные бои
Сегодня, 08:40
В Новосибирской области возросло число ДТП с автобусами
Сегодня, 06:57
Не дадим отравить «Жемчужину Сибири»: в Новосибирске митингуют в защиту озера
Сегодня, 04:48
Большегрузам ограничили проезд по Новосибирску — где запрещено ездить с 8 апреля 2024
Сегодня, 02:57
Новосибирский блогер показал, как выглядит Первомайский сквер изнутри — видео разрухи
Вчера, 11:25
"