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Хулиганы

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Июль
Гопники избили подростка из-за прически в Новосибирске — вмешался глава СК Бастрыкин
9 июля, 05:06
Великовозрастные гопники избили подростка из-за прически на Первомайке
7 июля, 11:05
Май
Самосуд устроили новосибирцы обвиняемому в надругательстве над школьником подростку
В одном из поселков Новосибирской области подростки издевались над второклассником: одному из обвиняемых местные жители устроили самосуд, рассказала мама пострадавшего.
29 мая, 06:51
Вандалы сломали открывшийся для новосибирцев в День Победы аттракцион
В Новосибирской области вандалы поломали аттракцион, который не проработал и месяца, о чем сообщила администрация Барабинска.
29 мая, 04:54
Апрель
В Новосибирске задержали хулигана Русю — мужчина угрожал пистолетом
19 апреля, 08:41
Подростки устроили драку со стрельбой на Зорге — вмешался Бастрыкин
15 апреля, 11:53
В Мошково раскурочили топором машину участника СВО — личность хулигана неизвестна
В поселке Мошково неизвестный хулиган изуродовал топором машину участника специальной военной операции. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
12 апреля, 06:45
Пинки по экрану и водка в сторожке: как новосибирцы провели выходные
6 и 7 апреля пришлись на выходные дни. Многие новосибирцы решили провести субботу и воскресенье весьма необычным образом. С последствиями культурного отдыха пришлось бороться сотрудникам агентства безопасности «ГВАРДИЯ».
8 апреля, 10:41
Пьяные сторожа избили бойца СВО — мужчина вернулся с контузией
5 апреля, 08:11
Март
«Хотел помочь полиции»: новосибирец, стрелявший петардами в банке, объяснил причину
19 марта, 13:33
Хулиган, едва не спаливший петардами новосибирский Сбербанк, попал на видео
История с хулиганом, бросавшим петарды в здании «Сбербанка», получила продолжение. Нарушитель общественного порядка попал на видео.
19 марта, 13:10
Драка в пиццерии и перчатка в салате: новосибирцы бурно отметили Масленицу
С 11 по 17 марта в России проходила Масленичная неделя. Часть новосибирцев решила подготовиться к Великому Посту весьма бурно и с обилием горячительных напитков.
18 марта, 08:52
Декабрь 2023
В Бердске неизвестные хулиганы обстреляли мусоровоз
19 декабря 2023, 12:59
«Будешь воду, бабуль?»: под Новосибирском юнцы издевались над пожилой женщиной
12 декабря 2023, 10:22
«Поджег дом и ушел»: подозреваемый в поножовщине новосибирец мешал жить соседям
В Мошковском районе арестовали местного жителя Дмитрия Земерова. Мужчину подозревают в драке с поножовщиной, приведшей к гибели человека. Однако местные жители утверждают, что это не единственный его проступок.
12 декабря 2023, 09:26
Nissan расстреляли на улице Широкой в Новосибирске
В Ленинском районе Новосибирска неизвестные хулиганы расстреляли автомобиль и автобус. Во время происшествия никто не пострадал.
5 декабря 2023, 06:59
Ноябрь 2023
«Говоришь лишнее»: в Новосибирске брызнули сверстнику в лицо перцовым баллончиком
22 ноября 2023, 12:30
Сентябрь 2023
Ночью в Новосибирске неизвестные обстреляли автомобили и окна домов на ОбьГЭСе
В Новосибирске произошел инцидент, связанный с обстрелом припаркованных автомобилей и окон домов хулиганами в микрорайоне ОбьГЭС.
17 сентября 2023, 10:42
Физик-ядерщик из Новосибирска рассказал об угрозах после суда
5 сентября 2023, 16:21
Август 2023
Подростки-хулиганы терроризирует в Новосибирске жителей Горского микрорайона
Дети-хулиганы терроризируют жителей Горского микрорайона Новосибирска, портят автомобили, бросают в пенсионерок камни и просят деньги у горожан.
31 августа 2023, 01:51

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