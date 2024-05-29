Вандалы сломали открывшийся для новосибирцев в День Победы аттракцион

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Именно в Барабинске местные жители испортили внешний вид аттракциона, который поставили в парке накануне Дня Победы. За 20 дней его ломали уже несколько раз.
Повреждать чужое имущество вандалы повадились в ночное время. Например, они загнули стену лабиринта, желая туда проникнуть. Сейчас аттракцион не работает. На его восстановление нужно время. Причем ущерб нанесли значительный — 40 000 рублей.
За порчу имущества заявят в полицию. Интересно, что ранее неизвестные разрушили площадку для детей. Хулиганы вырвали карусель и качели.