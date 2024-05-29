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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Аттракцион сломали

Вандалы сломали открывшийся для новосибирцев в День Победы аттракцион

29 мая 2024, 04:54
Фото: Администрация города Барабинска
Аттракцион сломали
В Новосибирской области вандалы поломали аттракцион, который не проработал и месяца, о чем сообщила администрация Барабинска.

Именно в Барабинске местные жители испортили внешний вид аттракциона, который поставили в парке накануне Дня Победы. За 20 дней его ломали уже несколько раз.

Повреждать чужое имущество вандалы повадились в ночное время. Например, они загнули стену лабиринта, желая туда проникнуть. Сейчас аттракцион не работает. На его восстановление нужно время. Причем ущерб нанесли значительный — 40 000 рублей.

За порчу имущества заявят в полицию. Интересно, что ранее неизвестные разрушили площадку для детей. Хулиганы вырвали карусель и качели.

Новосибирские вандалы больше не смогут сломать музыкальную площадку на набережной
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Парк#Хулиганы#Вандалы#Аттракционы
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