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Парк

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Октябрь
В Новосибирске запустили опрос о будущем парка «Усть-Тула»
28 октября, 09:58
«Консенсуса не нашли» — новосибирцам повторно представили проект парка «Усть-Тула»
23 октября, 09:20
На личном приёме губернатор Андрей Травников ответил на вопросы жителей региона
Капитальный ремонт школы, новый парк в Тогучине и модельная библиотека среди вопросов, с которыми обратились жители Колыванского и Тогучинского районов к главе Новосибирской области во время личного приёма.
16 октября, 09:04
В Маслянино по нацпроекту завершили благоустройство «Гуляй-парка» на въезде в поселок
Проект реализовывался в течение двух лет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе регионального правительства
11 октября, 11:02
Август
Бардовский фестиваль отменили в Новосибирске
В Новосибирске из-за погодных условий отменен фестиваль авторской песни, следует из сообщения мэрии.
11 августа, 03:17
Июль
Как будет выглядеть Сквер Влюбленных, показали в Новосибирске
В Новосибирске начали благоустраивать новый сквер, который имеет романтичное название, сообщил зампредседателя комитета по строительству Заксобрания Илья Поляков.
29 июля, 13:34
Июнь
Антирейтинг худших парков составили жители и гости Новосибирска
Чаще всего при оценке парков обращают внимание на комфорт, чистоту и состояние дорожек, пишут в отзывах новосибирцы
7 июня, 01:22
Май
Вандалы сломали открывшийся для новосибирцев в День Победы аттракцион
В Новосибирской области вандалы поломали аттракцион, который не проработал и месяца, о чем сообщила администрация Барабинска.
29 мая, 04:54
Куда бежать, если прихватило: Список бесплатных туалетов в Новосибирске
28 мая, 08:37
Апрель
В Новосибирске парк им. Кирова лидирует в голосовании за благоустройство
16 апреля, 10:56
Новосибирцам назвали срок запуска фонтана «Мишка» в Первомайском сквере
В Первомайском сквере Новосибирска запустят фонтан «Мишка». Это обещают сделать уже в конце месяца. Правда, сам сквер пока не готов к принятию гостей.
16 апреля, 02:25
В голосовании за объекты благоустройства лидирует Кировский район
В Новосибирске продолжается голосование за зеленые зоны, которые будут благоустраивать в рамках федеральной программы. Прошло уже половина срока. Пока что лидирует территория в Кировском районе.
4 апреля, 09:40
Клещи просыпаются: когда городские парки начнут обрабатывать от паразитов
В Новосибирске вот-вот начнется период клещей из-за весеннего потепления. Возникает вопрос, когда начнут обрабатывать парки города.
4 апреля, 05:10
Март
В мэрии Новосибирска рассказали о планах благоустройства на 2024 год
29 марта, 13:33
В Новосибирске приступают к проектированию центральной части парка «Усть-Тула»
29 марта, 06:30
Мэрия Новосибирска снесет гаражи в Академгородке и построит на их месте парк
Владельцы гаражей должны убрать их до 28 марта 2024 года. После этого срока сносом займется мэрия.
26 марта, 03:38
Как встретить весну в Новосибирске — 13 лайфхаков провести время с пользой
22 марта, 12:07
О проектах благоустройства общественных пространств рассказали в мэрии Новосибирска
22 марта, 09:15
Парк «Арена» у нового ЛДС стал лауреатом премии «Парки России»
Новосибирский парк «Арена» вошел в число лауреатов Всероссийской премии «Парки России». Зеленые зоны оценивали по их общему состоянию, инфраструктуре и посещаемости.
20 марта, 07:48
Парк «Каменка» в Новосибирске откроют в конце лета 2024
Парк «Каменка» откроют после завершения работ по благоустройству. Это должно произойти летом. Работы ведутся в рамках федерального проекта.
13 марта, 10:11

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