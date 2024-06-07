atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 01:22

Published Сегодня, 01:22

Modified Сегодня, 01:24

Updated Сегодня, 01:24

Парк

Антирейтинг худших парков составили жители и гости Новосибирска

7 июня 2024, 01:22
Фото: 1MI
Парк
Чаще всего при оценке парков обращают внимание на комфорт, чистоту и состояние дорожек, пишут в отзывах новосибирцы

Часть новосибирских парков не соответствует ожиданиям посетителей. Люди пишут в 2ГИС свои замечания. Издание АиФ-Новосибирск проанализировало отзывы и составило народный антирейтинг парков.

Оценка 2,9 из 5 досталась парку «Каменка». Пока он не достроен, но людей уже возмущает грязь, неухоженность и отсутствие комфорта. Сейчас приходится передвигаться по грунту, пачкая обувь и одежду. Везде разбросан мусор и грязь.

Оценка 3 из 5 стоит у сквера им. Сибиряков-Гвардейцев. Для высшего балла объекту не хватает мусорных урн, асфальтированных дорожек и обустроенных мест для отдыха. Вся территория усыпана продуктами жизнедеятельности собак, а по вечерам в темных уголках сквера собираются сомнительные компании.

Оценка 3,6 из 5 поставлена Ельцовскому парку. Новосибирцы сравнили его с двором, который чаще всего люди с зависимостями используют для поиска «закладок». Не хватает благоустройства и удобства.

Оценка 3,8 у Центрального парка культуры и отдыха. Гостей и жителей Новосибирска раздражает хамское отношение персонала, огромные очереди к каруселям и грязные туалеты.

Оценка 3,8 у Первомайского сквера. На объекте никак не могут завершить строительные работы. неудобство у гостей вызывают рабочие, которые постоянно перекладывают плитку. Жалуются люди и на отсутствие урн и цветов.

В комментариях люди просят новую команду мэра обратить внимание на парки и скверы Новосибирска. Жители не оставляют надежду на то, что когда-то смогут в полной мере насладиться полноценным отдыхом в любимом городе.

Читайте также:
Отопление в квартиры смогут вернуть не все жители НовосибирскаСоставлен топ-5 худших школ Новосибирска по народному рейтингу
#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Погода#Парк#Рейтинг#Чистота
Подпишитесь
«Взбесившийся трамвай»: возможно ли повторение кемеровской трагедии в Новосибирске
Вчера, 12:39
Трамвай с пассажирами вспыхнул в Новосибирске
Вчера, 13:32
Бастрыкина заинтересовало исчезновение в 2009 году женщины в Новосибирске
Вчера, 12:40
О ЧС из-за шквалистого ветра и града предупредили жителей Новосибирской области
Вчера, 11:12
Во сколько родителям из Новосибирска обойдется выпускной в 2024 году
Вчера, 10:03
В СИЗО отправили экс-главу департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска
Вчера, 10:00
"