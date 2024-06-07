Антирейтинг худших парков составили жители и гости Новосибирска

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
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Updated Сегодня, 01:24
Часть новосибирских парков не соответствует ожиданиям посетителей. Люди пишут в 2ГИС свои замечания. Издание АиФ-Новосибирск проанализировало отзывы и составило народный антирейтинг парков.
Оценка 2,9 из 5 досталась парку «Каменка». Пока он не достроен, но людей уже возмущает грязь, неухоженность и отсутствие комфорта. Сейчас приходится передвигаться по грунту, пачкая обувь и одежду. Везде разбросан мусор и грязь.
Оценка 3 из 5 стоит у сквера им. Сибиряков-Гвардейцев. Для высшего балла объекту не хватает мусорных урн, асфальтированных дорожек и обустроенных мест для отдыха. Вся территория усыпана продуктами жизнедеятельности собак, а по вечерам в темных уголках сквера собираются сомнительные компании.
Оценка 3,6 из 5 поставлена Ельцовскому парку. Новосибирцы сравнили его с двором, который чаще всего люди с зависимостями используют для поиска «закладок». Не хватает благоустройства и удобства.
Оценка 3,8 у Центрального парка культуры и отдыха. Гостей и жителей Новосибирска раздражает хамское отношение персонала, огромные очереди к каруселям и грязные туалеты.
Оценка 3,8 у Первомайского сквера. На объекте никак не могут завершить строительные работы. неудобство у гостей вызывают рабочие, которые постоянно перекладывают плитку. Жалуются люди и на отсутствие урн и цветов.
В комментариях люди просят новую команду мэра обратить внимание на парки и скверы Новосибирска. Жители не оставляют надежду на то, что когда-то смогут в полной мере насладиться полноценным отдыхом в любимом городе.