Антирейтинг худших парков составили жители и гости Новосибирска

Оценка 2,9 из 5 досталась парку «Каменка». Пока он не достроен, но людей уже возмущает грязь, неухоженность и отсутствие комфорта. Сейчас приходится передвигаться по грунту, пачкая обувь и одежду. Везде разбросан мусор и грязь.