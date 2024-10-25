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Рейтинг

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Октябрь
По числу новостроек Новосибирск уступил Красноярску и Волгограду
Доля новостроек, возведенных в течение пяти последних лет в Новосибирске, равна 2,6%, сообщают аналитики.
25 октября, 08:10
В Новосибирской области на покупателей «Авито» написали больше 110 тысяч отзывов
На «Авито» 1,5 года действует возможность оставить отзыв на покупателя. Впервые появилась она в апреле 2023 года в категории «Путешествия», а с мая 2024 года в тестовом режиме такая функция стала доступна также в категории «Товары».
22 октября, 03:57
Новосибирская область заняла 23-е место в рейтинге по доходам населения
Стали известны регионы, лидирующие по уровню доходов по итогам второй половины 2024 года, что выяснили аналитики.
21 октября, 04:38
Новосибирск оказался в аутсайдерах в рейтинге по качеству жизни
В рейтинге городов по качеству жизни Новосибирск уступил крупнейшим мегаполисам, о чем свидетельствуют данные аналитиков.
19 октября, 10:35
Новосибирский государственный университет попал в ТОП вузов БРИКС
НГУ оказался в лидерах среди вузов стран содружества по мнению Ассоциации составителей рейтингов, следует из сообщения пресс-службы учебного заведения.
18 октября, 05:09
Новосибирцы сбивают детей: регион оказался в лидерах рейтинга по аварии с пешеходами
18 октября, 00:32
Новосибирск вошел в тройку самых матерящихся городов России
Столица Сибири заняла третью строку в рейтинге агентства «Интериум», которое каждый год рассчитывает индекс сквернословия среди горожан.
8 октября, 11:56
Сентябрь
Национальный рейтинг глав городов — как эксперты оценили мэра Новосибирска
27 сентября, 08:39
«Исчадие ада, место пыток»: топ-5 худших школ Новосибирска по народному антирейтингу
12 сентября, 04:10
Август
Составлен антирейтинг из пяти худших школ Новосибирска
23 августа, 05:50
Названы лучшие школы и лицеи страны, выпускающие успешных детей
Главным критерием для попадания в топовый список стал факт попадания выпускников в лучшие вузы страны, уточнили аналитики рейтинговой группы.
22 августа, 05:17
Стали известны самые худшие общежития для студентов в Новосибирске — народный рейтинг
16 августа, 04:04
Новосибирская область вошла в десятку регионов России с самыми плохими дорогами
2 августа, 08:04
В топ-5 самых криминальных городов попал Новосибирск
Такая информация получена в ходе опроса пользователей ресурса Numbeo, многие сочли получившие данные спорными.
1 августа, 07:07
Июль
В российские антилидеры по заболеваемости ВИЧ вырвалась Новосибирская область
Новосибирская область по итогам 2023 года оказалась на 10 месте рейтинга субъектов с наиболее высокой заболеваемостью и пораженностью ВИЧ-инфекцией, информация представлена в докладе Роспотребнадзора.
16 июля, 02:11
В общероссийский ТОП-10 по объемам ввода жилья вошел Новосибирск
Новосибирск вошел в десятку городов, в которых объемы ввода жилья продолжают расти, сообщают аналитики.
15 июля, 01:17
Где готовят 100-балльников: в какую школу отдать ребенка
8 июля, 14:06
Рейтинг самых «продаваемых» улиц составили риэлторы в Новосибирске
Лидируют улицы в Кировском районе города, сообщили в агентстве недвижимости ЦИАН.
7 июля, 08:16
Седьмое место в рейтинге «IQ городов» среди миллионников занял Новосибирск
Новосибирск занял седьмое место в рейтинге по цифровизации городов-миллионников России.
3 июля, 04:44
Июнь
Удалить негативные отзывы от HeadHunter требует компания «Микросан» из Новосибирска
В Новосибирске компания «Микросан» подала иск в Арбитражный суд с требованием удалить с сайта HeadHunter негативные отзывы
26 июня, 08:33

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