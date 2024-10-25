В Новосибирской области на покупателей «Авито» написали больше 110 тысяч отзывов

На «Авито» 1,5 года действует возможность оставить отзыв на покупателя. Впервые появилась она в апреле 2023 года в категории «Путешествия», а с мая 2024 года в тестовом режиме такая функция стала доступна также в категории «Товары».