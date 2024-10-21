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Posted 21 октября, 04:38

Published 21 октября, 04:38

Modified 21 октября, 04:40

Updated 21 октября, 04:40

Регион занял 23 строчку

Новосибирская область не стала лидером рейтинга по доходам населения

21 октября 2024, 04:38
Фото: atas.info
Регион занял 23 строчку

Среднедушевой доход жителей Новосибирской области достиг 52 тысячи в месяц

Стали известны регионы, лидирующие по уровню доходов по итогам второй половины 2024 года, что выяснили аналитики.

Специалисты составили рейтинг, в котором сравнили уровень жизни россиян из разных регионов. Основными критериями стали: соотношение получаемых доходов к стоимости потребительской корзины, а также среднедушевой доход. Высчитывался показатель по итогам второго квартала текущего года.

Лидерские места разделили Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский округа. Доход жителей в этих регионах составляет от 156 тыс до 134 тыс рублей в месяц.

Новосибирская область оказалась только на 23 месте. Среднемесячный доход составляет 52 тыс. В столице России этот показатель достигает 120 тыс, а в Санкт-Петербурге 82 тыс, соответственно.

Последний строчки рейтинга занимают Республика Тыва (30 тыс), Карачаево-Черкесская Республика (26 тыс) и Республика Ингушетия (23 тыс). Тем временем Новосибирск оказался в аутсайдерах по качеству жизни.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Доходы#Рейтинг#Зарплата
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