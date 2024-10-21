Новосибирская область не стала лидером рейтинга по доходам населения

Posted 21 октября, 04:38
Published 21 октября, 04:38
Modified 21 октября, 04:40
Updated 21 октября, 04:40
Специалисты составили рейтинг, в котором сравнили уровень жизни россиян из разных регионов. Основными критериями стали: соотношение получаемых доходов к стоимости потребительской корзины, а также среднедушевой доход. Высчитывался показатель по итогам второго квартала текущего года.
Лидерские места разделили Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский округа. Доход жителей в этих регионах составляет от 156 тыс до 134 тыс рублей в месяц.
Новосибирская область оказалась только на 23 месте. Среднемесячный доход составляет 52 тыс. В столице России этот показатель достигает 120 тыс, а в Санкт-Петербурге 82 тыс, соответственно.
Последний строчки рейтинга занимают Республика Тыва (30 тыс), Карачаево-Черкесская Республика (26 тыс) и Республика Ингушетия (23 тыс). Тем временем Новосибирск оказался в аутсайдерах по качеству жизни.