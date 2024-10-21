Новосибирская область не стала лидером рейтинга по доходам населения

Специалисты составили рейтинг, в котором сравнили уровень жизни россиян из разных регионов. Основными критериями стали: соотношение получаемых доходов к стоимости потребительской корзины, а также среднедушевой доход. Высчитывался показатель по итогам второго квартала текущего года.