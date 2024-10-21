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Posted 21 октября, 01:37

Published 21 октября, 01:37

Modified 21 октября, 01:39

Updated 21 октября, 01:39

Банк звонил в роддом

В Новосибирске оштрафован банк за навязчивые звонки в роддом

21 октября 2024, 01:37
Фото: 1MI
Банк звонил в роддом
В Новосибирске был оштрафован банк за постоянные звонки в роддом, сообщили судебные приставы.

Медсестра из роддома имела пять кредитов и долги по ним. Банк начал названивать должнице с целью получить деньги обратно.

Когда дозвониться так и не удалось, ей начали звонить на место работы — в перинатальный центр. Делалось это регулярно — за короткий период можно было насчитать свыше 100 звонков.

Клиент согласие на взаимодействие с третьими лицами не давала, поэтому банк оштрафовали. Размер суммы составил 400 тысяч рублей. Сибирячка обманула своих друзей на 3 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Банк#Штраф
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