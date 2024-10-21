В Новосибирске оштрафован банк за навязчивые звонки в роддом

Posted 21 октября, 01:37
Published 21 октября, 01:37
Modified 21 октября, 01:39
Updated 21 октября, 01:39
Медсестра из роддома имела пять кредитов и долги по ним. Банк начал названивать должнице с целью получить деньги обратно.
Когда дозвониться так и не удалось, ей начали звонить на место работы — в перинатальный центр. Делалось это регулярно — за короткий период можно было насчитать свыше 100 звонков.
Клиент согласие на взаимодействие с третьими лицами не давала, поэтому банк оштрафовали. Размер суммы составил 400 тысяч рублей. Сибирячка обманула своих друзей на 3 млн рублей.