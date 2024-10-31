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Октябрь
У Т-Банка массовый сбой — приложение недоступно для клиентов
Т-Банк перестал работать в Новосибирской области, о чем передают читатели Atas.info.
31 октября, 03:27
Доллары нового образца исчезли из банков — что происходит на самом деле
Наблюдается дефицит банкнот долларов нового образца, о чем информируют сами банки.
23 октября, 05:31
В Новосибирске оштрафован банк за навязчивые звонки в роддом
В Новосибирске был оштрафован банк за постоянные звонки в роддом, сообщили судебные приставы.
21 октября, 01:37
Август
Кибермошенники начали оформлять на россиян кредиты в сотни тысяч — новая схема обмана
Интернет-злоумышленники обналичивали деньги через банкоматы, рассказали в пресс-службе регионального ГУВД
22 августа, 07:43
Июль
Что делать, если возникла просрочка по кредиту, объяснил специалист
Не всегда бывает финансовая возможность выплачивать кредит: что делать, если возникли просрочки по платежу, ответил вице-президент Сбербанка Кирилл Дёмин.
23 июля, 09:30
Масштабный сбой в работе Сбера произошел в Новосибирске
3 июля, 02:54
Июнь
Кредит в два миллиона пытался взять читинец с поддельным паспортом в Новосибирске
В Новосибирске мужчина попытался получить кредит на покупку автомобиля по поддельному паспорту, рассказали в пресс-службе Росгвардии.
13 июня, 12:02
Какими способами можно получать пенсию, рассказали новосибирцам
Граждане РФ могут выбрать способ, как они хотят получать пенсию. Вы можете выбрать удобный способ и указать его в заявлении. Варианты доставки доступны на Госуслугах.
1 июня, 09:50
Май
Банкомат «съел» 100 тысяч рублей у жительницы Новосибирска
23 мая, 04:11
Аферисты в сети: как новосибирцев разводят мошенники
Новосибирцы все чаще становятся жертвами мошенников: называем новые схемы обмана.
21 мая, 09:05
Мошенники разводят новосибирцев «налогом на СВО»
Аферисты в интернете распространяют письма о необходимости уплаты налога для нужд спецоперации, скриншот с предупреждением прислали в редакцию читатели Atas.info.
17 мая, 01:27
Апрель
Очереди в банках из вкладчиков ожидают в Новосибирске из-за ключевой ставки в 16%
27 апреля, 13:17
Экс-банкир отсудил у государства 4 млн. Ранее ему возместили 24 млн за адвокатов
Павел Чернявский получит 4 млн рублей за моральный вред и незаконное уголовное преследование. До этого он отсудил у государства в лице Минфина 24 млн рублей в качестве компенсации трат на адвокатов и реабилитацию.
1 апреля, 06:13
Март
Семейная ипотека 2024: как получить, новые условия и все нюансы
Программа «Семейная ипотека» позволяет россиянам брать кредит на покупку недвижимости по ставке 6%. Рассказываем, кто и как может взять ипотеку по такой программе.
27 марта, 07:52
Февраль
Какую сумму накопили новосибирцы в QIWI-банке — ответ АСВ
28 февраля, 14:00
Когда новосибирцы смогут забрать свои деньги из QIWI-банка: ответ АСВ
22 февраля, 07:14
Невозможно пополнить QIWI-кошелек — что случилось с банком
21 февраля, 09:12
Январь
Новосибирцев вовлекают в финансовую пирамиду «Слово пацана»
Новосибирцев предупредили о мошеннической пирамиде по мотивам сериала «Слово пацана».
19 января, 01:35
Новосибирцы стали брать меньше кредитов в 2023 году
Жители Новосибирской области в последнее время стали чаще отказываться от кредитов. Согласно информации, полученной от Сибирского ГУ Центрального банка, начиная с ноября 2023 года, рост темпов кредитования замедлился.
16 января, 01:33
Декабрь 2023
Расстрельную должность главы департамента транспорта временно передали в женские руки
18 декабря 2023, 08:58

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