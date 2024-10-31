Экс-банкир отсудил у государства 4 млн. Ранее ему возместили 24 млн за адвокатов

Павел Чернявский получит 4 млн рублей за моральный вред и незаконное уголовное преследование. До этого он отсудил у государства в лице Минфина 24 млн рублей в качестве компенсации трат на адвокатов и реабилитацию.