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Published Сегодня, 07:43

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Аферисты взламывали личные кабинеты в банковских интернет-ресурсах

Кибермошенники начали оформлять на россиян кредиты в сотни тысяч — новая схема обмана

22 августа 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney
Аферисты взламывали личные кабинеты в банковских интернет-ресурсах

На 700 тыс набрали кредитов кибермошенники на жителей Новосибирской области

Интернет-злоумышленники обналичивали деньги через банкоматы, рассказали в пресс-службе регионального ГУВД

Трех молодых людей, подозреваемых в мошенничестве через сеть Интернет, задержали новосибирские полицейские. Хакеры взламывали личные кабинеты клиентов различных банков и оформляли на ничего не подозревающих людей кредиты. Деньги зачислялась на виртуальные карты, после чего троица снимала наличные в банкоматах.

Всего таким образом было похищено более 700 тысяч рублей, наличные изъяты при обыске, говорится в сообщении пресс-службы ГУВД по Новосибирской области. Кроме того, у злоумышленников обнаружили более 80 сим-карт, изъяты так же несколько компьютеров и более десятка телефонов.

Подозреваемым по статье Уголовного кодекса «Кража» грозит крупный штраф и лишение свободы сроком до шести лет, добавили в полиции.

Регистрация на фейковом сайте — излюбленный способ получения аферистами личных данных новосибирцев. Недавно таким образом пытались обмануть клиентов службы доставки СДЭК.

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#Новосибирск#Мошенничество#Банк#Кредит#Хакеры
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