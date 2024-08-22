Кибермошенники начали оформлять на россиян кредиты в сотни тысяч — новая схема обмана

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
Трех молодых людей, подозреваемых в мошенничестве через сеть Интернет, задержали новосибирские полицейские. Хакеры взламывали личные кабинеты клиентов различных банков и оформляли на ничего не подозревающих людей кредиты. Деньги зачислялась на виртуальные карты, после чего троица снимала наличные в банкоматах.
Всего таким образом было похищено более 700 тысяч рублей, наличные изъяты при обыске, говорится в сообщении пресс-службы ГУВД по Новосибирской области. Кроме того, у злоумышленников обнаружили более 80 сим-карт, изъяты так же несколько компьютеров и более десятка телефонов.
Подозреваемым по статье Уголовного кодекса «Кража» грозит крупный штраф и лишение свободы сроком до шести лет, добавили в полиции.
Регистрация на фейковом сайте — излюбленный способ получения аферистами личных данных новосибирцев. Недавно таким образом пытались обмануть клиентов службы доставки СДЭК.