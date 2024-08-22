Кибермошенники начали оформлять на россиян кредиты в сотни тысяч — новая схема обмана

Всего таким образом было похищено более 700 тысяч рублей, наличные изъяты при обыске, говорится в сообщении пресс-службы ГУВД по Новосибирской области. Кроме того, у злоумышленников обнаружили более 80 сим-карт, изъяты так же несколько компьютеров и более десятка телефонов.