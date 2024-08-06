Как распознать мошенников, предлагающих «выгодную работу» в интернете

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Интернет- и телефонные мошенники, которые под различными предлогами выманивают деньги у доверчивых граждан, уже давно стали объектом многочисленных публикаций в российских СМИ. Однако о мошенниках, представляющихся работодателями, пишут значительно реже, хотя их действия могут быть не менее опасными. По оценкам ТАСС, российские граждане теряют около 300 миллионов рублей ежегодно, попадаясь на уловки таких лжеработодателей, рассказывают «Новые известия».
Одним из пострадавших от действий таких мошенников поделился своей историей:
«Жена искала удаленную работу и наткнулась на предложение о сборке бус. Сайт выглядел убедительно. Компания якобы отправила материалы, но попросила оплатить пересылку. В итоге ни материалов, ни денег мы не увидели. Позже я обнаружил отзывы: оказывается, они обманывали многих, каждый раз под разными названиями. Можно ли что-то с этим сделать?»
Подобных случаев — тысячи. Все мошеннические схемы сводятся к двум целям: либо выманить у вас деньги, не предоставив ничего взамен, либо заставить вас работать бесплатно.
Юрист Дарья Добецкая отмечает, что чаще всего встречаются случаи, когда лжеработодатели требуют предоплату. Они предлагают работу, например, по сборке бус, изготовлению свечей или набору текста. После получения отклика, они требуют перевести деньги за материалы для работы, а затем исчезают.
Эксперты объясняют, что такого рода работа обычно автоматизирована, и компаниям выгоднее выполнять её на своих мощностях, чем рисковать, отправляя материалы неизвестно кому.
Еще одной распространенной схемой является предложение работы за границей, которое звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Например, предложение работы няней в богатой иностранной семье с высоким окладом и бонусами. Мошенники предлагают за вас заполнить все документы, но требуют оплатить услуги посредника и оформление визы. После этого они просто исчезают.
Есть и более простые схемы мошенничества, которые требуют минимальных затрат от злоумышленников. Например, вам предлагают пройти видеособеседование, во время которого под разными предлогами требуют показать банковскую карту с обеих сторон. Получив доступ к реквизитам и СМС-коду, мошенники завершают сеанс и используют данные для кражи средств.
Есть и более сложные схемы. Например, вам предлагают приобрести эксклюзивный список вакансий, который в итоге оказывается бесполезным. В агентстве заявляют, что договор был на информационные услуги, а не на трудоустройство, и вернуть деньги уже невозможно.
Если вам предлагают заплатить за трудоустройство или обучение, это верный признак мошенничества. Эксперты предупреждают, что реальные работодатели заинтересованы в обучении своих сотрудников и оплачивают его самостоятельно.
В таких ситуациях важно не терять бдительность. Эксперт Игорь Зорин советует проверять репутацию сайтов и быть осторожными с предложениями, которые выглядят слишком заманчиво.
Мошенников можно распознать по нескольким признакам: скудные описания деятельности, отсутствие конкретных вакансий и необоснованные требования предоплаты.
Если вы все же стали жертвой мошенников, важно знать, на какие реквизиты были переведены деньги.
С 25 июля Центробанк России внедрил новые правила, согласно которым банки обязаны задерживать подозрительные переводы на два дня, если получатель уже был замечен в мошеннических действиях. Если банк не предпримет таких мер, он будет обязан возместить клиенту потерянные средства в течение 30 дней.
Клиент может настаивать на проведении перевода, но банк обязан уведомить его о возможных рисках. В таком случае, у клиента будет два дня на отмену перевода.
Некоторые российские банки уже начали включать в свои базы данных информацию о мошенниках, которые занимаются фальшивым трудоустройством.