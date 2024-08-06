Как распознать мошенников, предлагающих «выгодную работу» в интернете

Интернет- и телефонные мошенники, которые под различными предлогами выманивают деньги у доверчивых граждан, уже давно стали объектом многочисленных публикаций в российских СМИ. Однако о мошенниках, представляющихся работодателями, пишут значительно реже, хотя их действия могут быть не менее опасными. По оценкам ТАСС, российские граждане теряют около 300 миллионов рублей ежегодно, попадаясь на уловки таких лжеработодателей, рассказывают «Новые известия».