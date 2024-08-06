Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:32
Сама идея витает в высших эшелонах власти давно. Еще в 2013 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила переселить госкомпании в регионы, где они ведут основную деятельность. «Газ в Москве только на кухне, поэтому головной офис „Газпрома“ надо перевести в Тюмень, „Роснефть“ — в Сибирь <…> и так далее», — заявила тогда Матвиенко. По ее мнению, это станет хорошей финансовой помощью регионам, позволит снизить субсидирование. Пока же государство ежегодно направляет на поддержку субъектов сотни млрд рублей. В 2014-м тогда еще премьер-министр Дмитрий Медведев вернулся к вопросу, но сфера интересов ограничилась лишь Дальним Востоком. И вот наконец в 2024 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить свои предложения по перемещению госкомпаний из столиц в регионы до 1 октября. Atas.info поговорил с экспертами, чтобы узнать, как решение способно повлиять на экономику Новосибирской области, и на что может рассчитывать регион.
Среди федеральных компаний в России существует около 200 крупных налогоплательщиков, отмечает кандидат экономических наук, доцент НГУЭУ Эдуард Коложвари. В основном они занимаются добычей и транспортировкой нефти. Из плюсов региона, которые могут заинтересовать корпорации, эксперт отметил географическое положение — Новосибирск находится прямо в центре страны, и высокое качество трудовых ресурсов.
Однако, по мнению Коложвари, Новосибирск им вряд ли интересен в качестве места дислокации. Дело в том, что город развивается как мегаполис — за счет многоукладности экономики и притока населения из других регионов. Так что эксперт отмечает, что «не видит большого интереса к региону олигархических компаний».
Тем не менее регион может рассчитывать на размещение некоторых госкорпораций. Предполагается, что в Сибирь могут переехать сборочные заводы, предприятия, занимающиеся приборостроением и пр.:
«Возможно, у Ростеха есть интерес к сильным компетенциям региона. Но точно не у ресурсных компаний. Инжиниринг, наукоемкие производства, машиностроение, IT-индустрии, сельское хозяйство. Можно разместить тут одно-два министерства или Госдуму. Но не Газпром и Роснефть. В общем, я голосую за Ростех и Сбербанк».
Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко обратил внимание, что не все госкомпании попадают под поручение президента.
«У нас ведет работу много частников. „Сибирская генерирующая компания (СГК)“, авиакомпания „Сибирь“, „Разрез Восточный“, „Разрез Богатырь“, „Катрен“. Их поручение президента не затрагивает, но по логике вещей я считаю правильным и этим компаниям иметь головные офисы в нашем регионе. Некоторые из них, кстати, уже зарегистрированы в Новосибирской области», — отмечает парламентарий.
Депутат считает, что пока рано строить предположения о том, какие компании могли бы переехать в Новосибирскую область. Однако в своих предположениях депутат оказался солидарен с экономистом Эдуардом Коложвари.
«Если говорить о госкорпорациях или компаниях-гигантах с госучастием, возможно, с учетом компетенций региона, следует ждать в регионе Росатом или Ростех. Но прогнозировать сложно, потому что масштаб их деятельности огромен. Он не позволяет уверенно назвать регион, где они присутствуют больше всего», — заключает Александр Аксёненко.
Еще один депутат Госдумы от Новосибирской и Кемеровской областей Ренат Сулейманов отметил, что в Новосибирской области мало ресурсных компаний, из-за чего будущее предугадать очень сложно.
«В Новосибирской области мало ресурсных компаний. Крупнейшие налогоплательщики — S7 и филиал РЖД Западно-Сибирская железная дорога. Сложно прогнозировать, какие компании могут перевести в Новосибирскую область».
Гораздо менее оптимистично настроен общественный деятель, управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. По его словам, бонусов от переезда госкомпаний ждать не стоит.
«В Новосибирске уже есть офис, например, госкорпорации по организации воздушного движения. Есть свои офисы в городе и у многих других предприятий с контрольной долей государства — той же, например, „РЖД“. Поэтому результат заявленного представляется сомнительным», — говорит собеседник.
Дьячков отмечает, что наиболее вероятным кажется переезд «Ростеха». Мнение новосибирского политолога Алексея Мазура на ситуацию похожее. По его словам, сложно предугадать, офис какой компании может разместить в городе. Дело в том, что, по его словам, нет таких госкорпораций, которые бы были привязаны к Новосибирску.
«Возможно, это будет Ростех, компании, связанные в наукой, техникой. Новосибирск — город научный, производственный, но ни в коем случае не нефте-газодобывающий, лесной отрасли у нас также нет. В России достаточно много корпораций развития, возможно, какая-то из них приедет к нам», — поясняет Мазур.
С приходом федеральных компаний Новосибирскую область ждет ряд возможностей. Причем развитие города и районов может произойти в совершенно разных сферах.
«Теоретически, чем больше обеспеченных людей в городе, тем больше просачивается во все сферы городской экономики — от аэропорта до образования. Конечно, если увеличится количество офисов, это оживит Новосибирск. Преимущества для города — увеличение оборота делового туризма, развитие жилищного комплекса, в том числе загородного. Развитие креативных и инфраструктурных индустрий. Есть еще фактор: появляются серьезные рабочие места — для местных и приезжих город становится привлекательнее», — отмечает экономист Эдуард Коложвари.
Однако стремительное развитие способно повлечь за собой ряд проблем. И без того напряженная инфраструктура может не справиться. Так, специалист прогнозируют, что может ухудшится ситуация с уборкой улиц, дорогами и метро. В случае прихода госкорпораций в регион властям необходимо задуматься о своевременной и скорой модернизации городской среды, иначе город захлебнется в пробках и грязи.
Но если смотреть дальше, то перед Новосибирском открываются более широкие перспективы. Например, могут сильно вырасти доходы города, от чего в благоприятную сторону может измениться и структура налогов. Сколько могут принести вливаний в региональный бюджет новые компании, подсчитать сложно, говорит Коложвари:
«Надо разобраться, сколько налогов останется в регионе. Важно учитывать налог на прибыль, если она есть, НДФЛ офисных работников».
В целом эксперт предлагает жителям региона не рассчитывать на налоговый фактор: «Мы его не словим», лишь на косвенные эффекты.
Также из плюсов переезда крупных компаний можно выделить создание новых рабочих мест и инвестиционную привлекательность. Это отметил депутат Александр Аксененко.
«История переноса правильная. Тоже считаю, что где компания работает, там она должна быть и зарегистрирована, там и платить налоги. Эта мера ощутимо поддержит регионы. Еще из плюсов вижу дополнительные рабочие места, лучший контроль над производством и условиями труда сотрудников „на земле“, повышение престижа региона, его инвестиционной привлекательности. А значит, и качества жизни населения», — обозначил плюсы депутат.
С ним не соглашается Сергей Дьячков. По его словам, количество новых рабочих мест будет незначительным, так что эффекта сибиряки не почувствуют. К тому же, он предполагает, что корпорации не будут заявляться в областные города.
В оценке эффективности «смены прописки» госкорпорация политолог Алексей Мазур вспомнил нашумевшую историю переезда офиса «Сибнефти» из Омска в Санкт-Петербург.
«Тогда бюджет Омской области упал, по разным оценкам, в 1,5-2 раза. Заявляют, что с тех пор привязка налогообложения к месту регистрации головного офиса уменьшилась, но эти цифры нигде не отображены. Как минимум, это зарплата всего топ-менеджмента, которые входят в НДФЛ — существенную часть налогов. Вероятно, там есть и прибыль».
В 2006 году компания «Сибнефть» была переименована в «Газпромнефть» и перебазировалась в Санкт-Петербург. В то время мэр города Валентина Матвиенко не скрывала радости по этому поводу.
«В городе наконец-то появится первый крупный налогоплательщик. Это даст не только существенное увеличение налоговой и доходной части бюджета, но и оживит деловой ритм мегаполиса в целом», — делилась с журналистами Матвиенко.
При переезде компания дала Санкт-Петербургу 15 млрд рублей. Эксперт напомнил, что налоги от деятельности госкорпораций составляют львиную долю бюджета Москвы.
«Достаточно долгое время Москва получала порядка 200 млрд от нефтегазовой отрасли. Видимо, через головные офисы госкорпораций. Поэтому более равномерное распределение доходов по стране — дело хорошее, добавляет равноправности регионам. Было бы логично сделать, чтобы налоги доставались тем регионам, где госкорпорация работает, а не там, где находится офис. Но видимо, мы это еще не научились делать», — рассуждает Алексей Мазур.
Тем регионам, куда приедут офисы госкорпораций, это пойдет на пользу. Во-первых, это прибавка к бюджету, во-вторых, приток обеспеченных людей, которые требуют соответствующей инфраструктуры и тратят свои деньги.
Но простые жители Новосибирской области хотя и могут ощутить положительные изменения, но только косвенно, считает эксперт. Например, может незначительно вырасти средняя заработная плата или улучшится городская инфраструктура.
Депутат Ренат Сулейманов выразил надежду, что перемещение госкомпаний положительно отразится на экономике не только региона, но и его жителей. Пока же области приходится довольствоваться малым. Налоговые поступления могут отразиться на экономической составляющей региона, показатели которой сейчас уступают большинству субъектов.
«У нас недостаточная бюджетная обеспеченность, бюджетное обеспечение новосибирца примерно в шесть раз ниже, чем жителя Москвы. Не говоря уже о таких ресурсных регионах, как Ханты-Мансийск и других. Всё это сказывается на возможностях бюджета, на финансировании программ. Если будут определены ресурсные компании, которые смогли бы приносить в бюджет Новосибирска и области существенные средства, это был бы большой плюс», — уверен депутат.
Поступления в региональный бюджет могут обеспечить дополнительные налоги, связанные с фондом оплаты труда, уверен собеседник. Он напомнил, что при переезде компаний городу потребуется возводить новые административные и офисные здания и взять на себя большую социальную нагрузку в виде строительства стадионов, школ и пр.
Пока многие задаются вопросом, какие госкорпорации могут появиться в Новосибирске и области, забывается, что в регионе уже есть ряд предприятий федерального уровня. Правда, многие компании, пусть и работают в Сибири, все средства отдают в Москву.
По данных системы СПАРК, таких компаний более 600. Часть из них находится в предбанкротном состоянии, часть отчитывается о достаточно низкой выручке.
Посмотрим гигантов бизнеса, которые показали по итогам 2023 года максимальный размер выручки. Стоит сразу отметить, что компании не публикуют отдельно отчеты по своими филиалам, так что указать, сколько из общего объема выручки приходится на конкретный регион, мы не сможем.
Лидером по выручке стала компания, зарегистрированная в Серпухове Московской области. В качестве основного рода занятий указана деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари. Помимо Новосибирской области, «Фонкор» имеет филиалы еще в 18 регионах.
Доходы компании за 2023 год составили 436,3 млрд рублей, чистая прибыль — 59,2 млрд.
Компания полностью принадлежит АО «Клир Центр», так же зарегистрированному в Серпухове. Материнская организация относится к категории непубличных акционерных обществ, поэтому имен своих владельцев не раскрывает.
Кстати, «Фонкору» принадлежит 30% ООО «Фонбет», компании, которая известна всем любителям ставок на спорт.
На второй строчке по размеру доходов расположилась компания, управляющая сетью продовольственных магазинов «Чижик». Головная компания «Продторга» — московский гигант российского ритейла ПАО «Корпоративный центр икс 5», под управлением которого находятся сети «Пятерочка», «Перекресток», «Красный Яр».
По итогам 2023 года «Продторг» отчитался о доходах в размере 118,2 млрд рублей, однако расходы превысили выручку. Чистый убыток компании составил 11,6 млрд рублей.
Еще одна компания по организации азартных игр из Серпухова. Специализируется на ставках среди любителей спортивных состязаний. 32,5% компании принадлежат бизнесмену Максиму Каткову, который числится владельцем еще нескольких компаний, связанных с разработками программного обеспечения и автомобильными перевозками. Остальная доля находится в собственности АО «Триппл Ви», московской компании, которая в качестве основого вида деятельности указывает консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
«Пари», кроме Новосибирской области, имеет филиалы еще в 38 российских регионах.
По итогам 2023 года общий доход букмейкерской конторы составил 93,9 млрд рублей, чистая прибыль зафиксирована на уровне 10,5 млрд рублей.
Название компании предельно раскрывает область ее интересов. Она занимается геологоразведочными и геофизическими работами в интересах одной из самых крупных россйиских компаний — «Газпрома». И, собственно, явялется ее 100-процекнтной дочкой. Имеет филиалы в 74 регионах, включая Новосибирскую область.
В прошлом году геологоразведчики отчитались о 62,2 млрд рублей дохода, из них чистая прибыль составила всего 11,8 млн рублей.
100-процентная дочка группы компаний S7, которая была создана на основе новосибирской авиакомпании «Сибирь». Занимается деятельностью, связанной с наземным обслуживанием самолетов S7, имеет три филиала — в городе Обь Новосибирской области, в подмосковном Домодедово и в Минеральных Водах.
За минувший год компания отчиталась о доходе в размере 21,1 млрд рблей, прибыль зафиксирована на уровне 2,3 млрд рублей.