Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты

Сама идея витает в высших эшелонах власти давно. Еще в 2013 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила переселить госкомпании в регионы, где они ведут основную деятельность. «Газ в Москве только на кухне, поэтому головной офис „Газпрома“ надо перевести в Тюмень, „Роснефть“ — в Сибирь <…> и так далее», — заявила тогда Матвиенко. По ее мнению, это станет хорошей финансовой помощью регионам, позволит снизить субсидирование. Пока же государство ежегодно направляет на поддержку субъектов сотни млрд рублей. В 2014-м тогда еще премьер-министр Дмитрий Медведев вернулся к вопросу, но сфера интересов ограничилась лишь Дальним Востоком. И вот наконец в 2024 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить свои предложения по перемещению госкомпаний из столиц в регионы до 1 октября. Atas.info поговорил с экспертами, чтобы узнать, как решение способно повлиять на экономику Новосибирской области, и на что может рассчитывать регион.