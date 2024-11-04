Стало известно, кто чаще других вкладывает деньги в банки

Posted 4 ноября, 12:01
Published 4 ноября, 12:01
Modified 4 ноября, 12:03
Updated 4 ноября, 12:03
Исследователи проанализировали открытые данные и смогли установить, что чаще всего деньги в банки вкладывают люди в возрасте от 45 лет и старше. Среди всех клиентов банков, которые пользуются услугами перечисления средств на депозиты, именно эта категория граждан преобладает и составляет 63%. Об этом сообщает издание «АБН».
Около трети вкладов, 31%, делают люди в возрасте от 30 до 45 лет. Лица от 20 до 30 лет, вероятно, не особо думают о сохранении средств, так как их количество составляет всего 6%.
Отметим, что ранее стало известно о влиянии роста ключевой ставки на рынок недвижимости в Новосибирской области.