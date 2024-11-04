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Posted 4 ноября, 12:01

Published 4 ноября, 12:01

Modified 4 ноября, 12:03

Updated 4 ноября, 12:03

Банковские вклады

Стало известно, кто чаще других вкладывает деньги в банки

4 ноября 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney. Банковские вклады

Новосибирцам рассказали, кто чаще всего делает банковские вклады

Аналитики определили, в каком возрасте чаще всего люди задумываются о сохранении и приумножении средств.

Исследователи проанализировали открытые данные и смогли установить, что чаще всего деньги в банки вкладывают люди в возрасте от 45 лет и старше. Среди всех клиентов банков, которые пользуются услугами перечисления средств на депозиты, именно эта категория граждан преобладает и составляет 63%. Об этом сообщает издание «АБН».

Около трети вкладов, 31%, делают люди в возрасте от 30 до 45 лет. Лица от 20 до 30 лет, вероятно, не особо думают о сохранении средств, так как их количество составляет всего 6%.

Отметим, что ранее стало известно о влиянии роста ключевой ставки на рынок недвижимости в Новосибирской области.

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#Екатерина Нимко#Экономика#Общество#Аналитика#Деньги#Банк
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