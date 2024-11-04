Стало известно, кто чаще других вкладывает деньги в банки

Исследователи проанализировали открытые данные и смогли установить, что чаще всего деньги в банки вкладывают люди в возрасте от 45 лет и старше. Среди всех клиентов банков, которые пользуются услугами перечисления средств на депозиты, именно эта категория граждан преобладает и составляет 63%. Об этом сообщает издание «АБН».