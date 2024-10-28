Рынок недвижимости на дне: что изменится после очередного повышения ключевой ставки

Центробанк России в очередной раз повысил ключевую ставку до 21%. Как заявляют в ЦБ, этот шаг направлен на борьбу с растущей инфляцией, а также на удержание спроса на товары и услуги в условиях ограниченного предложения. По мнению экспертов, для рынка недвижимости повышение ставки обернулось очередным ударом. Если еще в начале 2023 года ключевая ставка составляла 5,5%, то за неполные два года она выросла почти в четыре раза. Ипотечные кредиты подорожали до рекордных значений, и даже в ведущих банках страны средняя ставка по ипотеке вплотную подошла к 25%. На фоне столь серьезного удорожания займов рынок жилья фактически застыл.