atas.info
ГлавноеВсе новости

Новостройки

Выбрать дату
Октябрь
Спецпроект
Рынок недвижимости на дне: что изменится после очередного повышения ключевой ставки
Рынок ипотеки в Новосибирске сталкивается с вызовами на фоне повышения ключевой ставки Центробанком до 21%. Это привело к удорожанию кредитов и снижению сделок на рынке недвижимости. Разбираемся с экспертами, возможно ли сейчас приобрести свое жилье и стоит ли идти на такой риск.
По числу новостроек Новосибирск уступил Красноярску и Волгограду
Доля новостроек, возведенных в течение пяти последних лет в Новосибирске, равна 2,6%, сообщают аналитики.
25 октября, 08:10
Стоимость одного квадратного метра в Новосибирске достигла 146 тысяч рублей
В Новосибирске подсчитали, сколько в среднем стоит один квадратный метр жилья, а также стоимость жилья с разным количеством комнат.
15 октября, 01:46
Август
В Новосибирске продажи квартир в новостройках упали вдвое
7 августа, 13:40
Июль
Новое жилье в Центральном районе Новосибирска — все ужасы точечной застройки
23 июля, 02:14
В общероссийский ТОП-10 по объемам ввода жилья вошел Новосибирск
Новосибирск вошел в десятку городов, в которых объемы ввода жилья продолжают расти, сообщают аналитики.
15 июля, 01:17
Проблемные новостройки: горький опыт покупателей квартир в Железнодорожном районе
12 июля, 04:10
Июнь
Вонь и логово алкашей — так ли хороши новостройки Советского района
27 июня, 04:16
Шум, грязь и вонь — изучаем новостройки в Ленинском районе Новосибирска
17 июня, 11:14
Жизнь в пробках и шуме — почему не стоит покупать новостройку в Кировском районе
10 июня, 06:00
Новостройки в Октябрьском районе: печальный опыт покупателей жилья в Новосибирске
4 июня, 02:14
Май
Купить квартиру в Заельцовском районе Новосибирска: плюсы и минусы новостроек
20 мая, 03:00
Новосибирские застройщики на треть снизили вывод на рынок нового жилья
16 мая, 02:01
Антирейтинг ЖК Калининского района: изучаем новостройки на окраине Новосибирска
15 мая, 07:14
Апрель
Энергетики обеспечат электричеством микрорайон «Клюквенный» в Новосибирске
В Калининском районе стартовало строительство комплекса объектов электроснабжения, длина линий электропередачи составит 11 километров, рассказали в РЭС.
23 апреля, 13:17
Деловой центр или ученая элита: самые престижные районы Новосибирска
В Новосибирске есть семь районов и Центральный округ (включающий Железнодорожный, Центральный, Заельцовский районы). Какие из них самые перспективные для жизни в 2024 году?
3 апреля, 10:57
Март
Неутешительный прогноз. Продажа квартир в новостройках сократилась на 78% в 2024 году
Продажа квартир в новостройках в Новосибирске сократилась 80% в 2024 году. Эксперты дают неутешительные прогнозы.
15 марта, 01:45
Февраль
Самая большая квартира за Уралом находится в Новосибирске
В новостройках СФО находится около 1,1 тысячи квартир и апартаментов площадью больше 100 кв. метров. Половина приходится на Новосибирск и прилегающих территорий (Краснообск, Кольцово, другие).
7 февраля, 04:58
Январь
Названы районы Новосибирска с самыми дорогими новостройками
Согласно данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска выросла на 10,8% в 2023 году, а цены на рынке квартир повысились на 9,5% за год.
3 января, 04:23
Декабрь 2023
Стройматериалы заметно подорожали за 2023 год в Новосибирской области
В 2023 году в Новосибирской области заметно выросли цены на строительные материалы. Арматура подорожала на треть, а бетон стал дороже на 15%. Это повлекло за собой увеличение стоимости строительства объектов в регионе.
24 декабря 2023, 05:45

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика