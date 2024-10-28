Новостройки

Спецпроект

Рынок недвижимости на дне: что изменится после очередного повышения ключевой ставки

Рынок ипотеки в Новосибирске сталкивается с вызовами на фоне повышения ключевой ставки Центробанком до 21%. Это привело к удорожанию кредитов и снижению сделок на рынке недвижимости. Разбираемся с экспертами, возможно ли сейчас приобрести свое жилье и стоит ли идти на такой риск.