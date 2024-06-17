Шум, грязь и вонь — изучаем новостройки в Ленинском районе Новосибирска

Но «рядом» — понятие относительное. До ближайшей «Ленты» путь по автомобильной дороге составит 5,5 км, а до аквапарка — более 7 км. Но дело даже не в том, что это расстояние никак не назвать шаговой доступностью. Улица Большая — единственный выход к Димитровскому мосту, через которую можно попасть как в центр города, так и в оживленную деловую часть Левобережья. Из-за постоянных огромных пробок это расстояние может порой занимать не один час.