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Плюсы и минусы новостроек в Новосибирске

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Июль
Новое жилье в Центральном районе Новосибирска — все ужасы точечной застройки
23 июля, 02:14
Проблемные новостройки: горький опыт покупателей квартир в Железнодорожном районе
12 июля, 04:10
Июнь
Вонь и логово алкашей — так ли хороши новостройки Советского района
27 июня, 04:16
Шум, грязь и вонь — изучаем новостройки в Ленинском районе Новосибирска
17 июня, 11:14
Жизнь в пробках и шуме — почему не стоит покупать новостройку в Кировском районе
10 июня, 06:00
Новостройки в Октябрьском районе: печальный опыт покупателей жилья в Новосибирске
4 июня, 02:14
Май
Купить квартиру в Заельцовском районе Новосибирска: плюсы и минусы новостроек
20 мая, 03:00
Антирейтинг ЖК Калининского района: изучаем новостройки на окраине Новосибирска
15 мая, 07:14
Январь
Риск Тимура Саттарова: что известно о застройщике площади Маркса в Новосибирске
10 января, 01:36
Октябрь 2023
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
27 октября 2023, 03:14

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