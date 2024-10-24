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Posted 24 октября, 07:28

Published 24 октября, 07:28

Modified 24 октября, 07:30

Updated 24 октября, 07:30

Вахтовикам готовы платить по 150 тысяч в месяц

Вахтовикам из Новосибирской области готовы платить по 150 тыс в месяц — куда ехать

24 октября 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
Вахтовикам готовы платить по 150 тысяч в месяц
В третьем квартале 2024 года на долю вакансий, предполагающих вахтовый способ работы, в Новосибирской области пришлось 9% от всех предложений. Вахтовикам готовы платить по 150 000 рублей в месяц. Такие выводы сделали аналитики.

Среди регионов Сибири больше всего предложений о вахтовой работе приходится на долю Иркутской области — 27%, чуть меньше в Красноярском крае — 24% и Омской области — 21%. Новосибирская область по этому показателю находится в конце списка. В нашем регионе предлагается всего 9% вакансий для вахтовиков.

Всего в России в июле–сентябре было открыто 317 тысяч вакансий — 9,5% от всех предложений о работе. По данным специалистов рекрутинговой платформы hh.ru, наиболее «вахтовыми регионами» стали Чукотская автономная область где 45% открытых вакансий приходится на долю вахтовиков. В Еврейской автономной области и Забайкальском крае 42% и 41% соответственно. Всего лишь по 2% таких предложений в Москве и Санкт-Петербурге, а в Московской области — 5%.

«Несмотря на достаточно большое количество вахтовых вакансий в регионе — 6 900 предложений за июль–сентябрь, спрос на таких работников понемногу охлаждается. В частности, по сравнению с таким же периодом прошлого года количество вакансий с вахтой снизилось на 33%», — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter макрорегиона Сибирь, Урал, Дальний Восток Лилия Эсауленко.

Она отметила, что выше всего потребность в работниках-вахтовиках приходится на водителей — 19,2%, разнорабочих — 10% и сварщиков — 8,4%. Меньше всего — на долю маляров и штукатуров по 1,1%, охранников и инженеров-механиков — 1% и геодезистов — 0,9%.

С начала года на один процент выросла медиана зарплат в предложениях для тех, кто готов работать вдали от дома. Теперь она составляет 154 700 рублей.

Средняя зарплата в Новосибирске увеличилась до 71,5 тысячи рублей
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#Анатолий Якимов#Экономика#Общество#Работа#Деньги#Зарплата#Вахта
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