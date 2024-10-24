Вахтовикам из Новосибирской области готовы платить по 150 тыс в месяц — куда ехать

Всего в России в июле–сентябре было открыто 317 тысяч вакансий — 9,5% от всех предложений о работе. По данным специалистов рекрутинговой платформы hh.ru, наиболее «вахтовыми регионами» стали Чукотская автономная область где 45% открытых вакансий приходится на долю вахтовиков. В Еврейской автономной области и Забайкальском крае 42% и 41% соответственно. Всего лишь по 2% таких предложений в Москве и Санкт-Петербурге, а в Московской области — 5%.