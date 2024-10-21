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Posted 21 октября, 01:56

Published 21 октября, 01:56

Modified 21 октября, 01:58

Updated 21 октября, 01:58

Профессия актуальна

Названа самая дефицитная профессия в Новосибирске — кому готовы платить десятки тысяч

21 октября 2024, 01:56
Фото: Изображение Midjourney
Профессия актуальна

Названа самая дефицитная профессия в Новосибирске

В Новосибирске работодатели остро нуждаются в специалистах определенной сферы — аналитики назвали эту вакансию.

Самой дефицитной профессией стала работа поваром. На одну такую вакансию приходится всего 1,1 резюме, вместо нормальных 4,0. Потребность в этих специалистах растет все больше. Причем такая ситуация наблюдается не только в Новосибирской области, но и по всей России.

Поваров ищут в продуктовую отрасль, рестораны, гостиницы и пекарни. Им предлагают среднюю зарплату в районе 60 тысяч рублей, выяснил hh.ru.

Интересно, что самой востребованной кухней является европейская, на втором месте русская, на третьем итальянская и затем азиатская. У работников спрашивают преимущественно знания в этих направлениях.

Самые необычные вакансии назвали в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Работа#Зарплата#Вакансии#Повар
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