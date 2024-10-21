Названа самая дефицитная профессия в Новосибирске — кому готовы платить десятки тысяч

Самой дефицитной профессией стала работа поваром. На одну такую вакансию приходится всего 1,1 резюме, вместо нормальных 4,0. Потребность в этих специалистах растет все больше. Причем такая ситуация наблюдается не только в Новосибирской области, но и по всей России.