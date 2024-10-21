Названа самая дефицитная профессия в Новосибирске — кому готовы платить десятки тысяч

Posted 21 октября, 01:56
Published 21 октября, 01:56
Modified 21 октября, 01:58
Updated 21 октября, 01:58
Самой дефицитной профессией стала работа поваром. На одну такую вакансию приходится всего 1,1 резюме, вместо нормальных 4,0. Потребность в этих специалистах растет все больше. Причем такая ситуация наблюдается не только в Новосибирской области, но и по всей России.
Поваров ищут в продуктовую отрасль, рестораны, гостиницы и пекарни. Им предлагают среднюю зарплату в районе 60 тысяч рублей, выяснил hh.ru.
Интересно, что самой востребованной кухней является европейская, на втором месте русская, на третьем итальянская и затем азиатская. У работников спрашивают преимущественно знания в этих направлениях.