Убирать будут «три калеки»: в Новосибирске дефицит водителей снегоуборочной техники

Кроме того, предлагаемые зарплаты для водителей и механизаторов часто не соответствуют уровню средней заработной платы по региону, которая по данным Росстата составляет 71 459 рублей. Хотя вакансии на HeadHunter предлагают водителям снегоуборочной техники зарплаты от 70 до 90 тысяч рублей, на сайте мэрии указаны более скромные суммы: для водителей категории B — от 35 тысяч рублей, а для водителей категорий C, D, E — от 50 тысяч рублей, дорожные рабочие получают от 40 тысяч рублей.