Убирать будут «три калеки»: в Новосибирске дефицит водителей снегоуборочной техники

Posted 21 октября, 03:54
Published 21 октября, 03:54
Modified 21 октября, 03:56
Updated 21 октября, 03:56
В преддверии зимнего сезона 2024–2025 годов мэрия Новосибирска столкнулась с серьезной проблемой: нехватка водителей снегоуборочной техники может затруднить своевременную очистку улиц города от снега и льда. На данный момент укомплектованность водительского состава по механизаторам и водителям составляет всего 60%, а среди дорожных рабочих — 55%.
Также все еще сохраняется дефицит снегоуборочной техники. Сейчас в городе действует парк из 530 единиц снегоуборочной техники, и для поддержания улично-дорожной сети приходится также привлекать стороннюю технику. Однако даже этого может оказаться недостаточно без квалифицированных водителей.
«В связи с нехваткой водительского состава, для обеспечения нормативного содержания улично-дорожной сети, дорожно-эксплуатационными учреждениями и администрациями районов города заключаются договора на предоставление дополнительной техники для погрузки и вывоза снега. Ежегодно для этих целей мэрией города Новосибирска заключаются договора на привлечение дополнительно порядка 120 единиц сторонней техники», — рассказали Atas.Info в горадминистрации.
Кроме того, предлагаемые зарплаты для водителей и механизаторов часто не соответствуют уровню средней заработной платы по региону, которая по данным Росстата составляет 71 459 рублей. Хотя вакансии на HeadHunter предлагают водителям снегоуборочной техники зарплаты от 70 до 90 тысяч рублей, на сайте мэрии указаны более скромные суммы: для водителей категории B — от 35 тысяч рублей, а для водителей категорий C, D, E — от 50 тысяч рублей, дорожные рабочие получают от 40 тысяч рублей.
В прошлом году парк снегоуборочной техники составлял 353 машины, в штате числилось 1790 человек. Зарплата рабочих составляла от 40 тысяч рублей, в то время как Росстат заявлял о средней зарплате по региону в 56 тысяч рублей.
Напомним, в ноябре 2022 года Центральный районный суд удовлетворил иск прокурора Новосибирска Романа Сивака и обязал мэрию приобрести дополнительно 670 спецмашин для уборки дорог. Решение суда муниципалитет выполнить не смог, для этого из бюджета пришлось бы потратить более 5 млрд рублей при общей величине городских доходов в 2022 году 60,7 млрд рублей.