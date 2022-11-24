Суд обязал мэрию Новосибирска приобрести 670 единиц снегоуборочной техники

В начале ноября 2022 года правозащитники оценили способность городских служб выполнять свои обязанности по вывозу снега. В результате проверок прокуратура вынесла шесть представлений, объявлено 24 предостережения. В отношении директоров ДЭУ прокурорами возбуждено восемь дел об административных правонарушениях.