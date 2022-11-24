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Суд обязал мэрию Новосибирска приобрести 670 единиц снегоуборочной техники

Сегодня, 10:42
Фото: 1MI
Спецтехника

Суд удовлетворил иск прокуратуры НСО и обязал мэрию увеличить количество спецтехники

О решении Центрального районного суда Новосибирска сообщили на сайте областной прокуратуры. Город обязан закупить новую спецтехнику для уборки снега.

Уточняется, что если мэрия не выполнит предписанное добровольно, то будут запущены механизмы принудительного исполнения.

В столице Сибири проблема отчистки снега давно беспокоит жителей. Новосибирцы постоянно направляли в прокуратуру жалобы на неадекватные усилия городской администрации в решении данного вопроса.

В начале ноября 2022 года правозащитники оценили способность городских служб выполнять свои обязанности по вывозу снега. В результате проверок прокуратура вынесла шесть представлений, объявлено 24 предостережения. В отношении директоров ДЭУ прокурорами возбуждено восемь дел об административных правонарушениях.

С наступлением морозов в Новосибирск пришла эпидемия травм. Мэр города Анатолий Локоть нашел виновников и потребовал увеличения ответственности за неисполнение обязательств.

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#Город#Общество#Новосибирск#Прокуратура#Мэрия#Спецтехника
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