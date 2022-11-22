atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

27 травм за два дня из-за гололеда в Новосибирске

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI
Гололед

В Новосибирске 27 человек получили травмы из-за падения на льду

Начальник департамента энергетики и ЖХК Дмитрий Перязев на аппаратном заседании мэрии Новосибирска рассказал об «эпидемии травм», обрушившейся на город в заморозки 16–17 ноября.

Согласно докладу чиновника, 16 числа ночью температура резко упала ниже нуля. Это стало причиной 6 гололедных травм в первый же день похолодания и 21 травмы на следующий день.

«В дальнейшем, с 18 числа, началось снижение количества гололедных травм», — сказал Перязев.

Чиновник добавил, что муниципалитет разослал управляющим организациям уведомления с требованиями привести дворы города в надлежащий вид: оградить места возможного схода снега и наледи сигнальными лентами, убрать снег с крыш, засыпать реагентами и песком проходные пути.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил сложившуюся ситуацию халатностью управляющих компаний.

По его мнению, муниципалитет должен повысить ответственность коммерческих организаций, занимающиеся содержанием городских дворов.

Ранее заведующий отделением хирургии стопы и голеностопа ННИИТО Игорь Пахомов рассказал, когда при падении нужно сразу обратиться к врачу, чтобы не допустить неправильного сращения кости или ампутации конечности.

Также адвокат Павел Яровой поделился информацией как получить компенсацию до 100 000 рублей за травму, полученную на гололеде.

Читайте также:
В пятницу в Новосибирске резко похолодаетСотни новосибирцев остались без отопления в лютый морозУраганный ветер надвигается на Новосибирск вместе с лютыми морозами
#Общество#Новосибирск#Гололед#Травмы#Мэрия
Подпишитесь
От кафе «У Джона» до «Багратиона»: кто инкогнито платит долги «Экологии-Новосибирск»
Вчера, 07:43
Жесть: стал известен прогноз погоды в новогоднюю ночь-2023 в Новосибирске
Сегодня, 02:48
Модный губернатор: в Новосибирске стилисты разобрали наряды Андрея Травникова
Сегодня, 05:35
В Новосибирске нашли альтернативные участки для мусорных полигонов – изучаем карту
Вчера, 09:21
В Бердске угнали роковую иномарку, из-за которой убили мать двоих детей
Сегодня, 06:15
Мэрия проиграла Маилу Гезалову суд о «бизнес-муравейнике» вместо остановки
Сегодня, 04:18