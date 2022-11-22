27 травм за два дня из-за гололеда в Новосибирске

Согласно докладу чиновника, 16 числа ночью температура резко упала ниже нуля. Это стало причиной 6 гололедных травм в первый же день похолодания и 21 травмы на следующий день.
«В дальнейшем, с 18 числа, началось снижение количества гололедных травм», — сказал Перязев.
Чиновник добавил, что муниципалитет разослал управляющим организациям уведомления с требованиями привести дворы города в надлежащий вид: оградить места возможного схода снега и наледи сигнальными лентами, убрать снег с крыш, засыпать реагентами и песком проходные пути.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил сложившуюся ситуацию халатностью управляющих компаний.
По его мнению, муниципалитет должен повысить ответственность коммерческих организаций, занимающиеся содержанием городских дворов.
Ранее заведующий отделением хирургии стопы и голеностопа ННИИТО Игорь Пахомов рассказал, когда при падении нужно сразу обратиться к врачу, чтобы не допустить неправильного сращения кости или ампутации конечности.
Также адвокат Павел Яровой поделился информацией как получить компенсацию до 100 000 рублей за травму, полученную на гололеде.