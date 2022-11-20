В Новосибирске в Октябрьском районе 50 домов остались без отопления в -16 °C

Напомним, что в воскресенье, 20 ноября ожидается -12 градусов днем и -21 ночью. Штормовой ветер будет до 20 м/с. В понедельник, 21 ноября, в регион нагрянут морозы: -18 днем и -24 ночью. Такая погода продержится еще несколько дней. Также выпадет снег, а на дорогах будет гололед.