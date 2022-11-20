atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотни новосибирцев остались без отопления в лютый мороз

Сегодня, 05:26
Фото: 1MI
Тепло вернут в дома сегодня вечером

В Новосибирске в Октябрьском районе 50 домов остались без отопления в -16 °C

В воскресенье, 20 ноября 50 домой в Октябрьском районе Новосибирска остались без отопления, о чем свидетельствует сайт «Мой Новосибирск».

По данным карты, без горячего водоснабжения остались 35 домов на улице Выборная. В 50 домах отсутствует отопление.

Без отопления жители района остались около 5 часов утра. В настоящий момент коммунальщики устраняют дефекты. Отопление и воду вернут в 18 часов вечера.

Конфликт вокруг отопления Плющихинского жилмассива прокомментировал мэр Новосибирска
Узнать подробнее

Напомним, что в воскресенье, 20 ноября ожидается -12 градусов днем и -21 ночью. Штормовой ветер будет до 20 м/с. В понедельник, 21 ноября, в регион нагрянут морозы: -18 днем и -24 ночью. Такая погода продержится еще несколько дней. Также выпадет снег, а на дорогах будет гололед.

#Новосибирск#Отопление#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Топ-6 аккаунтов политиков Новосибирска – у кого больше подписчиков "ВКонтакте"
18 ноября, 16:27
Неподтверждённая свадьба может стоить Георгию Андрееву депутатского кресла
18 ноября, 23:03
Новосибирцы не поддержали установку бронзового лица на Красном проспекте
Вчера, 20:12
После слов Бастрыкина об уголовном деле в Новосибирске восстановят военный мемориал
Вчера, 15:42
Агент СБУ совершил покушение на главу подшефного Новосибирской области района ЛНР
Вчера, 18:09
Вывоз мусора подешевеет в Новосибирской области 1.12.2022 после проверки прокуратуры
Вчера, 12:44