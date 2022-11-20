А вот сервис «Яндекс. Погода» свидетельствует о том, что первые три дня рабочей недели будут теплыми, но в среду, 23 ноября, похолодает ночью до -26 градусов. В четверг, 24 ноября дневная температура воздуха составит -22 и -25 ночью.