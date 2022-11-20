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Ураганный ветер надвигается на Новосибирск вместе с лютыми морозами

Сегодня, 02:27
Фото: 1MI
Первые дни недели выпадут осадки в виде снега

В Новосибирске 20 ноября ожидается штормовой ветер до 20 метров в секунду

Штормовой ветер с порывами до 20 м/с будет в Новосибирске в воскресенье, 20 ноября, о чем свидетельствует сайт Западно-Сибирский УГМС.

По данным синоптиков, 20 ноября в Новосибирске температура воздуха составит -12 градусов, а по области местами до -21. Выпадут осадки в виде снега, также ожидается гололедица. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

В понедельник, 21 ноября в Новосибирской области нагрянут морозы. Днем прогнозируется -18 градусов, а ночью – 24.

Во вторник, 22 ноября температура днем -13, а ночью -25 градусов. Все эти дни ожидаются осадки в виде снега, метели и гололеда.

А вот сервис «Яндекс. Погода» свидетельствует о том, что первые три дня рабочей недели будут теплыми, но в среду, 23 ноября, похолодает ночью до -26 градусов. В четверг, 24 ноября дневная температура воздуха составит -22 и -25 ночью.

 

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Напомним, ранее стал известен прогноз погоды на Новый год-2023. Так, сильные морозы не омрачат праздничное настроение новосибирцев в новогоднюю ночь, с 31 декабря по 1 января. По некоторым данным температура воздуха составит -14...-19, или же -20...-25 градусов. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Погода
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