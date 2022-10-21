Конфликт вокруг подачи отопления в жилые дома Плющихинского жилмассива является спором между хозяйственными субъектами, который не должен влиять на подачу тепла, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 21 октября.
"В результате этого спора была серьезная угроза прекращения поставки тепла, поэтому вынужден был инициировать проведение (заседания) комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое было проведено, было жаркое обсуждение проблем. В результате вышел документ, который я подписал, обязывающий всех участников этого процесса обеспечить теплом жилые кварталы", - сообщил глава муниципалитета.
Весной 2022 года в Плющихинском микрорайоне заработала котельная, принадлежащая застройщику жилмассива, компании "Дискус". Представители строительной компании перекрыли трубопровод "Сибирской генерирующей компании", по которому тепловая энергия поступала от ТЭЦ-5, и переключили отопление домов на свой источник. Это привело к тому, что батареи во многих квартирах с наступлением отопительного сезона оставались холодными.
Позже Арбитражный суд, где сейчас рассматривается спор между СГК и "Дискусом", вынес определение, согласно которому на время разбирательств тепло должно быть подано в дома. Сейчас схема подачи тепла от ТЭЦ-5 восстановлена.