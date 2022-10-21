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Конфликт вокруг отопления Плющихинского жилмассива прокомментировал мэр Новосибирска

Сегодня, 05:30
Фото: 1MI
Отопление будет обеспечено взе зависимости от развития спора между СГК и "Дискусом"
По словам Анатолия Локтя, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала СГК и компанию "Дискус" обеспечить бесперебойное отопление жилых домов, вне зависимости от развития конфликта между двумя компаниями

Конфликт вокруг подачи отопления в жилые дома Плющихинского жилмассива является спором между хозяйственными субъектами, который не должен влиять на подачу тепла, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 21 октября.

"В результате этого спора была серьезная угроза прекращения поставки тепла, поэтому вынужден был инициировать проведение (заседания) комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое было проведено, было жаркое обсуждение проблем. В результате вышел документ, который я подписал, обязывающий всех участников этого процесса обеспечить теплом жилые кварталы", - сообщил глава муниципалитета.

Весной 2022 года в Плющихинском микрорайоне заработала котельная, принадлежащая застройщику жилмассива, компании "Дискус". Представители строительной компании перекрыли трубопровод "Сибирской генерирующей компании", по которому тепловая энергия поступала от ТЭЦ-5, и переключили отопление домов на свой источник. Это привело к тому, что батареи во многих квартирах с наступлением отопительного сезона оставались холодными.

Позже Арбитражный суд, где сейчас рассматривается спор между СГК и "Дискусом", вынес определение, согласно которому на время разбирательств тепло должно быть подано в дома. Сейчас схема подачи тепла от ТЭЦ-5 восстановлена.

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