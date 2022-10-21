Весной 2022 года в Плющихинском микрорайоне заработала котельная, принадлежащая застройщику жилмассива, компании "Дискус". Представители строительной компании перекрыли трубопровод "Сибирской генерирующей компании", по которому тепловая энергия поступала от ТЭЦ-5, и переключили отопление домов на свой источник. Это привело к тому, что батареи во многих квартирах с наступлением отопительного сезона оставались холодными.