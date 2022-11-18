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Гололедные травмы – симптомы перелома перечислил травматолог НИИТО

Сегодня, 09:23
Фото: pvroductions / Фото НИИТО
Иногда отличить симптомы перелома от растяжения может только специалист

Врач травматолог-ортопед: как распознать перелом и отличить от симптомов растяжения

В Новосибирске начался гололед и резко увеличилось количество травм при падении. Заведующий отделением хирургии стопы и голеностопа НИИТО Игорь Пахомов рассказал, когда при падении нужно сразу обратиться к врачу, чтобы не допустить неправильного сращения кости или ампутации конечности.

Вторичное смещение, омертвение кости - чем опасны падения в гололед

По словам Игоря Пахомова, заведующего отделением хирургии стопы и голеностопного сустава Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л.Цивьяна, врача травматолога-ортопеда, есть такие виды переломов, которые сразу после падения очень схожи с симптомами растяжения: "Переломы без смещения в области крупных суставов и переломы отрывные, когда отрывается связка с кусочком кости могут не отличаться по своему протеканию от повреждения связок сразу после падения.

Но по прошествии времени, если не диагностирован перелом, может наступить вторичное смещение, омертвение кости, и другие очень тяжелые осложнения".

Боль, отек в месте ушиба - эти симптомы возникают, как при растяжении, так и при переломе. Повреждение связок при травме голеностопа при подворачивании стопы, которые не требуют операции, могут болеть более полугода даже при самом квалифицированном лечении.

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Что чаще всего ломают при падении в гололед?

В период гололеда много обращений с травмами голеностопа - это растяжения и переломы, когда при падении не выдерживает лодыжка. 

При падении на вытянутую руку всем весом чаще всего происходит перелом лучевой кости, а также перелом локтевой области, перелом хирургической шейки плеча.

Очень опасно падение назад, на ягодицы. Это может привести к переломам позвоночника – самым разным по тяжести и локализации. Все три вида травм - переломы голеностопа, рук и позвоночника могут сочетаться между собой, что очень осложняет восстановление.

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Как правильно падать, чтобы ничего не сломать?

Врач травматолог-ортопед Игорь Пахомов считает, что скорость падения при гололеде не позволяет применить навыки правильного падения, если человек заранее не обучался и не тренировался: "Падение происходит настолько быстро, что не спортсмену сложно сконцентрироваться и сгруппироваться". Даже спортсмены получают травмы при падении, что говорить об обычных людях.

Но все же, сильные мышцы и крепкая костная ткань снижают риск серьезных травм - так что подготовиться к сезону гололеда можно. Это и обычные тренировки, которые увеличивают силу мышц, и тренировки для правильного падения. Важно помнить - не нужно выставлять руки, чем больше площадь тела, на которую вы падаете, тем меньше риск травм.

Самое безопасное - правильное падение на бок, когда вы успеваете сгруппироваться в процессе. А при падении назад важно успеть подтянуть подбородок к груди, чтобы не удариться затылком об лед.

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Регулярные физические нагрузки снижают риск серьезных травм при падении
Фото: atas.info

Как защитить себя от травм при гололеде?

Основная причина, по которой происходит падение, это неосторожность. Смартфон в руках, неудобная обувь на каблуках, гладкая скользкая подошва - все это увеличивает риск неожиданного падения.

Совет врача травматолога Игоря Пахомова - "Использовать антигололедные приспособления на обувь или обувь со специальной подошвой с антигололедными шипами, ходить осторожно, не торопиться и не бежать. Даже обычная удобная обувь с нескользкой подошвой зимой гораздо безопаснее обуви на каблуках".

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Кому падать нельзя?

Сложнее всего восстанавливаются после переломов и травм пожилые люди, особенно, если есть остеопороз. Тут многое зависит от того, было ли какое-то лечение остеопороза до того, как случилась травма. "Насколько другие хронические заболевания компенсированы - все это влияет на скорость и возможность восстановления. Важен прием препаратов, которые препятствуют дополнительным разрушениям, препаратов для стимуляции остеогенеза", добавляет Игорь Анатольевич.

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Когда точно нужно обратиться к врачу после падения?

Если вы упали, и чувствуете, что вам больно передвигаться, не нужно пытаться идти. Это 100%-ное показание, чтобы обратиться к врачу. После падения, при невозможности передвижения нужно вызвать скорую помощь и обратиться в травмпункт, который работает круглосуточно.

#Ольга Храмушкина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Гололед#Травма#Падение
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