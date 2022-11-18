По словам Игоря Пахомова, заведующего отделением хирургии стопы и голеностопного сустава Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л.Цивьяна, врача травматолога-ортопеда, есть такие виды переломов, которые сразу после падения очень схожи с симптомами растяжения: "Переломы без смещения в области крупных суставов и переломы отрывные, когда отрывается связка с кусочком кости могут не отличаться по своему протеканию от повреждения связок сразу после падения.
Но по прошествии времени, если не диагностирован перелом, может наступить вторичное смещение, омертвение кости, и другие очень тяжелые осложнения".
Боль, отек в месте ушиба - эти симптомы возникают, как при растяжении, так и при переломе. Повреждение связок при травме голеностопа при подворачивании стопы, которые не требуют операции, могут болеть более полугода даже при самом квалифицированном лечении.
В период гололеда много обращений с травмами голеностопа - это растяжения и переломы, когда при падении не выдерживает лодыжка.
При падении на вытянутую руку всем весом чаще всего происходит перелом лучевой кости, а также перелом локтевой области, перелом хирургической шейки плеча.
Очень опасно падение назад, на ягодицы. Это может привести к переломам позвоночника – самым разным по тяжести и локализации. Все три вида травм - переломы голеностопа, рук и позвоночника могут сочетаться между собой, что очень осложняет восстановление.
Врач травматолог-ортопед Игорь Пахомов считает, что скорость падения при гололеде не позволяет применить навыки правильного падения, если человек заранее не обучался и не тренировался: "Падение происходит настолько быстро, что не спортсмену сложно сконцентрироваться и сгруппироваться". Даже спортсмены получают травмы при падении, что говорить об обычных людях.
Но все же, сильные мышцы и крепкая костная ткань снижают риск серьезных травм - так что подготовиться к сезону гололеда можно. Это и обычные тренировки, которые увеличивают силу мышц, и тренировки для правильного падения. Важно помнить - не нужно выставлять руки, чем больше площадь тела, на которую вы падаете, тем меньше риск травм.
Самое безопасное - правильное падение на бок, когда вы успеваете сгруппироваться в процессе. А при падении назад важно успеть подтянуть подбородок к груди, чтобы не удариться затылком об лед.
Основная причина, по которой происходит падение, это неосторожность. Смартфон в руках, неудобная обувь на каблуках, гладкая скользкая подошва - все это увеличивает риск неожиданного падения.
Совет врача травматолога Игоря Пахомова - "Использовать антигололедные приспособления на обувь или обувь со специальной подошвой с антигололедными шипами, ходить осторожно, не торопиться и не бежать. Даже обычная удобная обувь с нескользкой подошвой зимой гораздо безопаснее обуви на каблуках".
Сложнее всего восстанавливаются после переломов и травм пожилые люди, особенно, если есть остеопороз. Тут многое зависит от того, было ли какое-то лечение остеопороза до того, как случилась травма. "Насколько другие хронические заболевания компенсированы - все это влияет на скорость и возможность восстановления. Важен прием препаратов, которые препятствуют дополнительным разрушениям, препаратов для стимуляции остеогенеза", добавляет Игорь Анатольевич.
Если вы упали, и чувствуете, что вам больно передвигаться, не нужно пытаться идти. Это 100%-ное показание, чтобы обратиться к врачу. После падения, при невозможности передвижения нужно вызвать скорую помощь и обратиться в травмпункт, который работает круглосуточно.