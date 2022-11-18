Сложнее всего восстанавливаются после переломов и травм пожилые люди, особенно, если есть остеопороз. Тут многое зависит от того, было ли какое-то лечение остеопороза до того, как случилась травма. "Насколько другие хронические заболевания компенсированы - все это влияет на скорость и возможность восстановления. Важен прием препаратов, которые препятствуют дополнительным разрушениям, препаратов для стимуляции остеогенеза", добавляет Игорь Анатольевич.