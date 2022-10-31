В Новосибирске с 31 октября по 6 ноября по прогнозу синоптиков, немного потеплеет, затем пойдет дождь и снег, а потом резко похолодает. Из-за этого на дорогах образуется черный лед – так называют погодное явление. Другими словами, на дорогах появится черная ледовая пленка, которая едва заметна на асфальте. Из-за скользкого покрытия может произойти целый ряд аварий.
По данным Gismeteo, с понедельника начнет немного теплеть. 5 ноября дневная температура составит +6 градусов, а вот холоднее всего станет через пару дней: там столбик термометра покажет -4 мороза.
Сервис «Яндекс.Погода» обещает около +6 градусов тепла 2 ноября, а в воскресенье температура станет нулевой. В пятницу и субботу пойдут дожди, а в воскресенье снег.
Сайт WorldWeather обещает в понедельник -4. Затем, к середине недели в городе вновь потеплеет до +6 градусов днем и +4 ночью. После непродолжительного тепла, к концу недели снова похолодает.
Напомним, что день Жестянщика в Новосибирске может начаться в ноябре с первым гололедом. В этот день происходит большое количество ДТП.