В Новосибирске с 31 октября по 6 ноября по прогнозу синоптиков, немного потеплеет, затем пойдет дождь и снег, а потом резко похолодает. Из-за этого на дорогах образуется черный лед – так называют погодное явление. Другими словами, на дорогах появится черная ледовая пленка, которая едва заметна на асфальте. Из-за скользкого покрытия может произойти целый ряд аварий.