В субботу, 29 октября, врач Василий Суздалов из Новосибирска принял участие в записи очередного выпуска программы Елены Малышевой "Жить здорово". Гостьей передачи так же стала бывшая пациентка Малышева, Софья Литовкина из Липецка.
Она страдала от сильнейшей деформации позвоночника, но новосибирские медики сумели помочь девушке. Лечение заняло 1.5 месяца.
"Сегодня у нашей пациентки всё хорошо — у неё ровная спина, прямая осанка, прекрасное самочувствие, а также любимая работа в сфере социальной реабилитации инвалидов и счастливая семья", - сообщает официальный паблик НИИТО.
Дата выхода программы в эфир пока не определена, говорится в сообщении.