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Телевидение

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Сентябрь
Ведущий «Поля чудес» не отдал машину многодетной сибирячке
Забрала деньги вместо машины на телешоу «Поле чудес» жительница города Бердска в Новосибирской области.
8 сентября, 06:41
Июль
ТВ и радио не будут работать в день приезда Мишустина в Новосибирск
23 июля, 03:29
Июнь
«Пацанка» из Новосибирска ищет жениха в шоу «Богиня свиданий»
11 июня, 10:18
Май
Влад Кадони рассказал, как на самом деле попал на «Дом 2»
Шоумен не хотел участвовать в телепроекте, но его уговорили продюсеры, сообщил Кадони в ходе программы «Алена, блин! Посидим» на платформе Vk.
20 мая, 02:55
Блогер из Новосибирска Дава страдал депрессией после расставания с Бузовой
Ольга Бузова и Дава (Давид Манукян) встретились в Китае на шоу «Сокровища императора» после двух лет разлуки и начали общаться.
9 мая, 10:12
Модель из Новосибирска выгнали из шоу «Богиня сыска» за грязь в квартире
31-летняя модель родом из Новосибирска Валерия Букреева стала участницей шоу «Богиня сыска» на телеканале «Суббота!». По правилам проекта, главный герой должен выбрать девушку из трех претенденток по ее квартире.
3 мая, 05:55
Новосибирская модель примет участие в съемках шоу «Богиня сыска»
Потенциальный жених будет выбирать себе девушку по ее квартире, не видя при этом саму хозяйку, сказано в правилах шоу «Богиня сыска» на телеканале «Суббота!»
2 мая, 09:44
Апрель
На телеканале «Пятница» вышла программа, посвященная кухне Новосибирской области
Выпуск кулинарного шоу на телеканале посвятили кухне Новосибирской области.
21 апреля, 06:08
Телевидение и радио отключат у новосибирцев с 22 апреля
В Новосибирске начнут временно отключать телеканалы. Это связано с профилактическими работами.
21 апреля, 02:50
Блогер из Новосибирска Дава спровоцировал конфликт на телешоу «Сокровища императора»
Давид Манукян и его брат поскандалили с девичьей парой в борьбе за миллион юаней
20 апреля, 02:26
17 и 18 апреля в Новосибирске отключат радио и телевидение
Кроме того, отключения трансляции телерадиосигнала в ряде населенных пунктов в регионе возможны до 21 апреля.
15 апреля, 04:37
Мать, доведшая трехмесячного сына до комы, попала на «Мужское и Женское»
10 апреля, 12:05
«Хватит расслабляться!»: Ольга Бузова отчитала Даву за плохой квест
В Китае продолжаются съемки реалити-шоу «Сокровища императора». Главный приз составляет 14 миллионов рублей. Одним из участников проекта является блогер и певец из Новосибирска Давид Манукян вместе со своим братом Арманом Давтяном.
5 апреля, 14:26
Зоя Яровицына рассказала про спасение медведей и отравление на выпускном
Звезда «Женского стендапа» Зоя Яровицына получила возможность окунуться в ностальгические воспоминания о Новосибирске. Юмористка посетила родной город вместе с коллегой по цеху Игорем Джабраиловым.
4 апреля, 12:06
Новых «Пацанок» выберут на кастинге в Новосибирске
3 апреля, 02:18
Звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире — она пролежала 41 день
31 марта в собственной квартире была найдена мертвой звезда «Дома-2» Либерж Кпадону. Привлеченные запахом разложения соседи вызвали МЧС и вскрыли квартиру. Причины смерти неизвестны, однако у погибшей был рак легких.
1 апреля, 06:11
Март
Татьяна Лазарева* решила избираться в Мосгордуму — она признана иноагентом
Бывшая участница сборной НГУ в КВН и телеведущая «ОСП-студии», «Хороших шуток» и «Слава Богу, ты пришел» Татьяна Лазарева* решила поучаствовать в политической жизни страны и для начала избраться в Мосгордуму. При этом бывшая жительница Новосибирска не поддержала СВО и признана иноагентом.
30 марта, 06:36
«Нащупала и выдернула»: певец Шура рассказал, как потерял все зубы
Уроженец Новосибирска Шура (Александр Медведев) с самого появления на сцене был известен своим «беззубым» имиджем и манерой исполнения. Недавно артист поделился воспоминаниями о том, как приобрел щербатую улыбку
22 марта, 12:20
«Я тебя очень ждала»: Ольга Бузова расплакалась перед Давой в Китае
В Китае продолжаются съемки реалити-шоу «Сокровища императора». Одним из участников является новосибирский блогер и музыкант Давид Манукян. Недавно он умудрился довести до слез ведущую проекта Ольгу Бузову.
22 марта, 11:32
Телеведущая Лера Кудрявцева оправдала дебош Никиты Кологривого
Известная телеведущая прокомментировала скандал с Никитой Кологривым в Новосибирске. По ее мнению, в поведении нашумевшего актера виноваты гормоны. Никите Кологривому 29 лет.
20 марта, 11:50

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