17 и 18 апреля в Новосибирске отключат радио и телевидение

17 апреля с 2 часов ночи до 10 утра в Новосибирске не будут работать телеканалы «Солнце», «Ю-ТВ», «Суббота», «Орфей», ППР. Как сообщает РТРС, ограничения коснутся также работы радио. С 2 часов ночи до 12 дня не будут вещать «Наше Радио», Радио «Комсомольская правда». С 3 часов ночи до полудня — DFM, «Серебряный дождь», «Юнитон», «Вера».