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17 и 18 апреля в Новосибирске отключат радио и телевидение

17 и 18 апреля в Новосибирске отключат радио и телевидение

15 апреля 2024, 04:37
Фото: 1MI
Кроме того, отключения трансляции телерадиосигнала в ряде населенных пунктов в регионе возможны до 21 апреля.

17 апреля с 2 часов ночи до 10 утра в Новосибирске не будут работать телеканалы «Солнце», «Ю-ТВ», «Суббота», «Орфей», ППР. Как сообщает РТРС, ограничения коснутся также работы радио. С 2 часов ночи до 12 дня не будут вещать «Наше Радио», Радио «Комсомольская правда». С 3 часов ночи до полудня — DFM, «Серебряный дождь», «Юнитон», «Вера».

Отключения продолжатся 18 апреля. С 3 ночи до полудня будут недоступны «Ретро FM Новосибирск», «Радио-Любовь». С 6 утра до 3 часов дня — «Городская Волна», «Бизнес ФМ», «106,7», «Радио Дача», «Новое радио», «Радио 7». С семи утра до 4 дня отключат сигнал радиостанции «Европа Плюс».

Телеканалы РТРС-1, РТРС-2, Д-3, а также «Радио России» не будут работать 16–18 апреля в Тогучине, Целинном, Чистоозерном, Новоярково, Паутовском, Осинцево, Осиновском.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Радио#Телевидение
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